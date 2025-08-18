رسانه‌های داخلی ایران، گزارش داده‌اند که بیش از ۱۶ هزار داروخانه خصوصی در ایران زیر فشار بدهی‌های معوق سازمان‌های بیمه‌گر و دولت، در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند و این موضوع زنجیره تأمین دارو را در معرض فروپاشی قرار داده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که با انباشت چک‌های برگشتی به ارزش حدود ۴ هزار میلیارد تومان، روزانه بر تعداد داروخانه‌های در حال ورشکستگی افزوده می‌شود. ادامه این وضعیت می‌تواند به کمبود دارو و بحران در سلامت عمومی بینجامد. هم‌زمان، صدور مجوز به افراد غیرمتخصص و فروش اینترنتی بدون نظارت، چالش‌های تازه‌ای برای آینده صنعت دارو ایجاد کرده است.

طبق آمار رسمی ایران، این کشور حدود ۱۷ هزار و ۶۰۰ داروخانه دارد که ۱۶ هزار مورد آن خصوصی است و بخش عمده‌ای از آن‌ها در آستانه ورشکستگی قرار دارند. شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران، اعلام کرد که ۸۰ درصد داروخانه‌های کشور به طور قطعی به سمت ورشکستگی می‌روند.

وی توضیح داد داروخانه‌ها بابت نسخ تحویلی به سازمان‌های بیمه‌گر، ماهانه حدود ۹ همت مطالبه دارند، اما از سال گذشته تاکنون حتی یک ریال نیز دریافت نکرده‌اند.

سهم ۵۰ درصدی بیمه‌ها و ۵۰ درصدی طرح دارویار هنوز پرداخت نشده و معوقات کل حدود ۳۰ همت (۳۰ هزار میلیارد تومان) برآورد می‌شود. سازمان هدفمندی یارانه‌ها ایران نیز ماهانه نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان بابت تأمین شیرخشک بدهکار است.