ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، اعلام کرد عباس عراقچی، وزیر امور خارجه این کشور، در نشست کمیسیون در خصوص کریدور زنگزور تأکید کرده است: موضع اصولی ایران در بیانیه مشترک جمهوری آذربایجان و ارمنستان آمده است، چرا که در آن بیانیه بر تغییر ناپذیری مرزها، حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای منطقه، صلاحیت قضائی ارمنستان نسبت به این مسیر و عمل متقابل تاکید شده است.
رضایی افزود: عراقچی در این نشست توضیح داده است مسیر میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان تحت صلاحیت قضائی ارمنستان خواهد بود و ایروان تأکید کرده اجازه حضور نیروهای امنیتی آمریکا را نمیدهد. او همچنین از تدوین توافقنامه مشارکت راهبردی میان ایران و ارمنستان خبر داده و تاکید کرده، موضع اصولی ایران در بیانیه مشترک جمهوری آذربایجان و ارمنستان آمده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی افزود در بخش دوم جلسه، وزیر امور خارجه ایران گزارشی درباره پرونده هستهای ارائه کرد و گفت که اروپا حقی برای فعالسازی اسنپبک یا تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ ندارد. همچنین در این نشست عراقچی گفت که ایران تنها در موضوع هستهای و از موضع برابر آماده مذاکره غیرمستقیم با آمریکا است. او همچنین بر همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی در چارچوب قوانین داخلی و ترتیبات جدید و نیز تضمین امنیت مراکز هستهای تأکید کرده است.