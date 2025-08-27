ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، اعلام کرد عباس عراقچی، وزیر امور خارجه این کشور، در نشست کمیسیون در خصوص کریدور زنگزور تأکید کرده است: موضع اصولی ایران در بیانیه مشترک جمهوری آذربایجان و ارمنستان آمده است، چرا که در آن بیانیه بر تغییر ناپذیری مرزها، حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای منطقه، صلاحیت قضائی ارمنستان نسبت به این مسیر و عمل متقابل تاکید شده است.

رضایی افزود: عراقچی در این نشست توضیح داده است مسیر میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان تحت صلاحیت قضائی ارمنستان خواهد بود و ایروان تأکید کرده اجازه حضور نیروهای امنیتی آمریکا را نمی‌دهد. او همچنین از تدوین توافقنامه مشارکت راهبردی میان ایران و ارمنستان خبر داده و تاکید کرده، موضع اصولی ایران در بیانیه مشترک جمهوری آذربایجان و ارمنستان آمده است.