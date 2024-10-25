منطقه‌
خلیله علی، همسر محمدعلی کلی، بوکسور افسانه‌ای جهان، به همراه هیأتی برای ساخت یک ورزشگاه به افغانستان سفر کرده است.
همسر محمدعلی کلی برای ساخت استادیوم به افغانستان رفت
خلیله همسر محمد علی کلی/ عکس: AA
خلیله علی، همسر محمدعلی کلی، قهرمان بوکس جهان، به‌منظور ساخت استادیوم ورزشی به نام «پیروزی» و انجمن ورزشی زیر نام «محمدعلی کلی» به کابل سفر کرده است.

دادمحمد پاینده اختری رئیس اجرایی کمیته ملی المپیک در این راستا گفت که امیدوار است وعده ساخت یک ورزشگاه که از سوی خانم خلیله علی داده شده، به‌زودی عملی شود.

قرار است خانم علی، طی این سفر با مقامات ریاست تربیت‌بدنی اداره طالبان گفت‌وگو کند. خلیله علی پیش‌ازاین نیز برای حمایت از ورزشکاران افغان دو بار به افغانستان سفر کرده بود.

محمدعلی کلی، قهرمان سنگین‌وزن بوکس جهان در سال ۲۰۱۶ میلادی در سن ۷۵ سالگی در آمریکا درگذشت.

