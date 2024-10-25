خلیله علی، همسر محمدعلی کلی، قهرمان بوکس جهان، به‌منظور ساخت استادیوم ورزشی به نام «پیروزی» و انجمن ورزشی زیر نام «محمدعلی کلی» به کابل سفر کرده است.

دادمحمد پاینده اختری رئیس اجرایی کمیته ملی المپیک در این راستا گفت که امیدوار است وعده ساخت یک ورزشگاه که از سوی خانم خلیله علی داده شده، به‌زودی عملی شود.