25 اکتبر 2024
خلیله علی، همسر محمدعلی کلی، قهرمان بوکس جهان، بهمنظور ساخت استادیوم ورزشی به نام «پیروزی» و انجمن ورزشی زیر نام «محمدعلی کلی» به کابل سفر کرده است.
دادمحمد پاینده اختری رئیس اجرایی کمیته ملی المپیک در این راستا گفت که امیدوار است وعده ساخت یک ورزشگاه که از سوی خانم خلیله علی داده شده، بهزودی عملی شود.
قرار است خانم علی، طی این سفر با مقامات ریاست تربیتبدنی اداره طالبان گفتوگو کند. خلیله علی پیشازاین نیز برای حمایت از ورزشکاران افغان دو بار به افغانستان سفر کرده بود.
محمدعلی کلی، قهرمان سنگینوزن بوکس جهان در سال ۲۰۱۶ میلادی در سن ۷۵ سالگی در آمریکا درگذشت.