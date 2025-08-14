در سال ۲۰۲۱، افغانستان شاهد یکی از مهم‌ترین تحولات معاصر خود بود؛ بازگشت طالبان به قدرت پس از نزدیک به دو دهه، این روند که در نهایت به سقوط دولت جمهوری افغانستان و خروج کامل نیروهای خارجی انجامید، ریشه در سلسله رویدادهایی داشت که طی ماه‌های پیش از آگوست همان سال شکل گرفت.

پیش‌زمینه این تحولات به توافق‌نامه ۲۹ فوریه ۲۰۲۰ میان ایالات متحده و طالبان در دوحه بازمی‌گردد؛ توافقی که بر خروج تدریجی نیروهای خارجی از افغانستان و آغاز گفت‌وگوهای بین‌افغان تأکید داشت.

با روی کار آمدن جو بایدن در ژانویه ۲۰۲۱، سیاست خروج نیروها بدون تغییر ادامه یافت و در ۱۴ آوریل همان سال، رئیس‌جمهور وقت آمریکا اعلام کرد که خروج نظامیان تا ۱۱ سپتامبر تکمیل خواهد شد. این تصمیم طالبان را تقویت و زمینه‌ساز آغاز عملیات گسترده این گروه برای به‌دست گرفتن مناطق مختلف این کشور شد.

در ماه‌های مه و جولای ۲۰۲۱، با پیشروی طالبان، بسیاری از شهرها و ولایات افغانستان به‌ویژه در شمال، بدون درگیری قابل‌توجه تحت کنترل این گروه قرار گرفت. بخشی از نیروهای امنیتی افغان، علی‌رغم تجهیز و آموزش طی دو دهه با حمایت خارجی، یا تسلیم شدند یا از مقاومت گسترده خودداری کردند.

خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه بگرام در جولای که از سال ۲۰۰۱ تحت کنترل آمریکا بود، بدون هماهنگی قبلی انجام شد و تأثیر منفی بر نیروهای دولتی گذاشت.

تا اوایل آگوست، طالبان کنترل بیشتر استان‌ها را به دست گرفته بود. در ۱۵ آگوست، با خروج اشرف غنی، رئیس‌جمهور وقت افغانستان، از کشور، نیروهای طالبان بدون درگیری وارد کابل شده و کاخ ریاست‌جمهوری را تحت کنترل گرفتند. این رویداد موجی از بی‌نظمی و تلاش گسترده برای خروج از کشور را به همراه داشت. هجوم هزاران نفر به فرودگاه کابل و تصاویر سقوط افرادی که به بدنه هواپیمای نظامی آمریکایی چنگ زده بودند، توجه جهانیان را به خود جلب کرد.

در روزهای پایانی آگوست، وقوع اتفاقات تلخ و تکمیل خروج نیروهای خارجی، به حضور بیش از دو دهه‌ای آمریکا و متحدانش در افغانستان پایان داد. پس از تسلط کامل طالبان بر کابل، سخنگوی این گروه وعده تشکیل دولت فراگیر و رعایت برخی حقوق از جمله حق کار و تحصیل زنان را مطرح کرد. با این حال، کمک‌های مالی خارجی متوقف و میلیاردها دلار از دارایی‌های افغانستان مسدود شد.

در عرصه بین‌المللی، بازگشت طالبان با نگرانی گسترده مواجه شد. هیچ کشوری به‌طور رسمی قدرت گرفتن این گروه را به رسمیت نشناخت، اما برخی بازیگران منطقه‌ای مانند پاکستان، ازبکستان، چین و روسیه رویکردی محتاطانه برای تعامل در پیش گرفتند. آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر قدرت‌ها تأکید کردند که تا زمان اقدام عملی طالبان در حوزه‌های حقوق بشر، تشکیل دولت فراگیر و مبارزه با تروریسم، مشروعیت بین‌المللی اعطا نخواهد شد. بیم بی‌ثباتی و موج مهاجرت نیز کشورهای همسایه را به تقویت تدابیر امنیتی واداشت.

اکنون، با گذشت چهار سال از بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان وارد مرحله‌ای تازه از تحولات سیاسی و اجتماعی شده است. در این دوره، هم چالش‌ها و هم فرصت‌های جدید مانند زیرساخت‌های عمرانی برای آینده این کشور شکل گرفته است. در همین راستا، تی‌آرتی فارسی گفت‌وگویی با یک کارشناس انجام داده که در ادامه، دیدگاه‌های وی ارائه خواهد شد.

عصمت خراسانلی، متخصص مسائل ایران و افغانستان در بنیاد ستا، در گفت‌وگو با تی‌آرتی فارسی، عملکرد اداره طالبان در یک سال اخیر و به‌طور کلی از زمان بازگشت این گروه به قدرت را ترکیبی از «نقاط مثبت و منفی» توصیف می‌کند.

به گفته او، تأمین نسبی امنیت مهم‌ترین دستاورد اداره طالبان از زمان به قدرت رسیدن دوباره بر افغانستان بوده است. وی توضیح می‌دهد: از زمان روی کار آمدن طالبان، بی‌نظمی امنیتی گسترده در کشور مشاهده نشده و همین مسئله به تحکیم حاکمیت این گروه کمک کرده است.