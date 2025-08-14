مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران در متنی کوتاه نسبت به پیام ویدئویی تازه بنیامین نتانیاهو واکنش نشان داد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه ۱۲ آگوست در پیامی خطاب به مردم ایران، از آنان خواسته بود «برای آزادی خطر کنند» و به خیابان‌ها آمده و از حکومت خود مطالبه پاسخگویی کنند. او همچنین پیشنهاد کرد کارشناسان آب اسرائیل برای ارائه فناوری و دانش پیشرفته به تهران اعزام شوند.

مسعود پزشکیان در واکنش به این پیام ویدئویی در شبکه اجتماعی ایکس به شکل کوتاه نوشت: رژیمی که مردم غزه را از آب و غذا محروم کرده می‌خواهد برای مردم ایران آب بیاورد؟ چه سرابی!