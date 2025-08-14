مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران در متنی کوتاه نسبت به پیام ویدئویی تازه بنیامین نتانیاهو واکنش نشان داد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل روز سهشنبه ۱۲ آگوست در پیامی خطاب به مردم ایران، از آنان خواسته بود «برای آزادی خطر کنند» و به خیابانها آمده و از حکومت خود مطالبه پاسخگویی کنند. او همچنین پیشنهاد کرد کارشناسان آب اسرائیل برای ارائه فناوری و دانش پیشرفته به تهران اعزام شوند.
مسعود پزشکیان در واکنش به این پیام ویدئویی در شبکه اجتماعی ایکس به شکل کوتاه نوشت: رژیمی که مردم غزه را از آب و غذا محروم کرده میخواهد برای مردم ایران آب بیاورد؟ چه سرابی!
پیام ویدئویی نتانیاهو دو ماه پس از درگیری نظامی ۱۲ روزه میان اسرائیل و ایران منتشر شد؛ درگیری که با حمله اسرائیل به تأسیسات نظامی، هستهای و مناطق مسکونی ایران همراه بود.
این اولینبار نیست که بنیامین نتانیاهو ویدیوهایی با چنین مضامینی منتشر میکند، اقدامی که همواره با واکنش مقامات ایرانی مواجه بوده است.