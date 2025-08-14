جلسه کمیته سازماندهی نمایشگاه بینالمللی گردشگری دوشنبه DITE-2025 به ریاست بختیار شریفی، معاون اول شهردار دوشنبه، برگزار شد. در این نشست، معاونان شهردار، رؤسای ادارات شهری، مقامات ارشد وزارتخانهها و سازمانها، فعالان صنعت گردشگری و سایر ذینفعان حضور داشتند.
در جریان جلسه، روند آمادهسازی نمایشگاه بررسی و دستورالعملهای مشخصی برای اجرای بهموقع برنامهها و ایجاد هماهنگی نزدیک میان تمامی بخشها صادر شد. این رویداد فرصتی برای معرفی ظرفیتهای گردشگری تاجیکستان و تقویت همکاریهای بینالمللی فراهم میکند.
نمایشگاه بینالمللی گردشگری دوشنبه به ابتکار نهاد اجرایی شهرداری دوشنبه و با همکاری شرکت «سامان تراول» و سایر شرکای توسعه برگزار خواهد شد و انتظار میرود بیش از ۲۰۰ شرکت فعال در حوزه گردشگری از داخل و خارج کشور و بیش از ۴۰۰ مهمان از منطقه و فراتر از آن را گرد هم آورد. شرکتکنندگان شامل شهرهای خواهر و شریک دوشنبه، خطوط هوایی، هتلها، رستورانها، مراکز رفاهی و فرهنگی، اماکن تاریخی و تفریحی خواهند بود.
برنامههای این رویداد شامل نشستهای B2B، امضای توافقنامههای همکاری جدید و برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی برای کارکنان هتلداری و راهنمایان تور است.
با تصویب دستور شهرداری در ۷ ژوئیه ۲۰۲۵، نقشه راه نمایشگاه و ترکیب اعضای کمیته سازماندهی تأیید شد. هدف از برگزاری این نمایشگاه توسعه بازار گردشگری منطقهای، جذب سرمایهگذاری خارجی، اجرای پروژههای مشترک و تدوین استراتژیهای بلندمدت گردشگری عنوان شده است.
نخستین دوره این نمایشگاه، به ابتکار شهردار رستم امامعلی، در سپتامبر ۲۰۲۴ برگزار شد.