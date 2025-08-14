منطقه‌
دوشنبه برای میزبانی نمایشگاه بین‌المللی گردشگری ۲۰۲۵ آماده می‌شود
شهر دوشنبه در حال آماده‌سازی برای میزبانی دومین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری است؛ رویدادی که از ۱۸ تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۵ برگزار می‌شود و با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری و تقویت همکاری‌های بین‌المللی برگزار خواهد شد.
نشست برگزار کنندگان نمایشگاه بین‌المللی گردشگری ۲۰۲۵ / عکس: خبرگزاری دولتی تاجیکستان (خاور) / User Upload
جلسه کمیته سازماندهی نمایشگاه بین‌المللی گردشگری دوشنبه DITE-2025 به ریاست بختیار شریفی، معاون اول شهردار دوشنبه، برگزار شد. در این نشست، معاونان شهردار، رؤسای ادارات شهری، مقامات ارشد وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، فعالان صنعت گردشگری و سایر ذی‌نفعان حضور داشتند.

در جریان جلسه، روند آماده‌سازی نمایشگاه بررسی و دستورالعمل‌های مشخصی برای اجرای به‌موقع برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی نزدیک میان تمامی بخش‌ها صادر شد. این رویداد فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری تاجیکستان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی فراهم می‌کند.

نمایشگاه بین‌المللی گردشگری دوشنبه به ابتکار نهاد اجرایی شهرداری دوشنبه و با همکاری شرکت «سامان تراول» و سایر شرکای توسعه برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود بیش از ۲۰۰ شرکت فعال در حوزه گردشگری از داخل و خارج کشور و بیش از ۴۰۰ مهمان از منطقه و فراتر از آن را گرد هم آورد. شرکت‌کنندگان شامل شهرهای خواهر و شریک دوشنبه، خطوط هوایی، هتل‌ها، رستوران‌ها، مراکز رفاهی و فرهنگی، اماکن تاریخی و تفریحی خواهند بود.

برنامه‌های این رویداد شامل نشست‌های B2B، امضای توافق‌نامه‌های همکاری جدید و برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی برای کارکنان هتلداری و راهنمایان تور است.

با تصویب دستور شهرداری در ۷ ژوئیه ۲۰۲۵، نقشه راه نمایشگاه و ترکیب اعضای کمیته سازماندهی تأیید شد. هدف از برگزاری این نمایشگاه توسعه بازار گردشگری منطقه‌ای، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اجرای پروژه‌های مشترک و تدوین استراتژی‌های بلندمدت گردشگری عنوان شده است.

نخستین دوره این نمایشگاه، به ابتکار شهردار رستم امامعلی، در سپتامبر ۲۰۲۴ برگزار شد.

