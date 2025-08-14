بریتانیا، فرانسه و آلمان با ارسال نامه‌ای مشترک به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت، اعلام کردند که ایران تا پایان ماه آگوست فرصت دارد تا به یک راهکار دیپلماتیک برای برنامه هسته‌ای خود دست یابد و در صورت عدم توافق، این سه کشور از «مکانیسم ماشه» استفاده خواهند کرد.

دیوید لمی، وزیر امور خارجه بریتانیا، با تأکید بر تلاش‌های مداوم این سه کشور برای یافتن راه حل دیپلماتیک گفت: به ایران پیشنهاد تمدید محدود لغو تحریم‌های سازمان ملل مشروط بر از سرگیری مذاکرات با آمریکا و تضمین همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ارائه شده است.

این سه کشور اروپایی همچنین اظهارات عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، درباره نبود پایه حقوقی برای بازگرداندن تحریم‌ها را رد کردند و تأکید کردند که به‌عنوان امضاکنندگان برجام، حق قانونی دارند از مکانیسم ماشه برای فعال کردن قطعنامه‌های شورای امنیت استفاده کنند.

وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامه خود به ایران، تخلفات هسته‌ای این کشور از جمله ذخیره‌سازی اورانیوم بیش از حد مجاز در برجام را یادآور شده و تصریح کردند که همچنان به دنبال راه‌حل دیپلماتیک هستند اما در صورت بی‌توجهی ایران، اقدامات حقوقی و تحریمی خود را به اجرا خواهند گذاشت.