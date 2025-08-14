منطقه‌
2 دقیقه خواندن
نامه تروئیکای اروپا به سازمان ملل برای فعال‌کردن مکانیسم ماشه علیه ایران
سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان به سازمان ملل اعلام کردند که اگر تا پایان ماه آگوست ۲۰۲۵ توافق دیپلماتیک برای حل اختلافات هسته‌ای با ایران حاصل نشود، آماده فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه تهران هستند.
نامه تروئیکای اروپا به سازمان ملل برای فعال‌کردن مکانیسم ماشه علیه ایران
پرچم های تروئیکای اروپایی و ایران / عکس: TRT Farsi
14 اوت 2025

بریتانیا، فرانسه و آلمان با ارسال نامه‌ای مشترک به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت، اعلام کردند که ایران تا پایان ماه آگوست فرصت دارد تا به یک راهکار دیپلماتیک برای برنامه هسته‌ای خود دست یابد و در صورت عدم توافق، این سه کشور از «مکانیسم ماشه» استفاده خواهند کرد.

دیوید لمی، وزیر امور خارجه بریتانیا، با تأکید بر تلاش‌های مداوم این سه کشور برای یافتن راه حل دیپلماتیک گفت: به ایران پیشنهاد تمدید محدود لغو تحریم‌های سازمان ملل مشروط بر از سرگیری مذاکرات با آمریکا و تضمین همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ارائه شده است.

این سه کشور اروپایی همچنین اظهارات عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، درباره نبود پایه حقوقی برای بازگرداندن تحریم‌ها را رد کردند و تأکید کردند که به‌عنوان امضاکنندگان برجام، حق قانونی دارند از مکانیسم ماشه برای فعال کردن قطعنامه‌های شورای امنیت استفاده کنند.

مرتبطTRT Global - ایران طرح خروج از ان‌پی‌تی را در واکنش به فعال‌سازی مکانیسم ماشه بررسی می‌کند

وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامه خود به ایران، تخلفات هسته‌ای این کشور از جمله ذخیره‌سازی اورانیوم بیش از حد مجاز در برجام را یادآور شده و تصریح کردند که همچنان به دنبال راه‌حل دیپلماتیک هستند اما در صورت بی‌توجهی ایران، اقدامات حقوقی و تحریمی خود را به اجرا خواهند گذاشت.

مطالب پیشنهادی

ایالات متحده نیز حمایت خود از طرح کشورهای اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران اعلام کرده است.

ایران پس از حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای خود، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محدود کرده و با سفر اخیر معاون مدیرکل آژانس به تهران، مذاکراتی برای تعیین نحوه جدید همکاری آغاز کرده است.

مرتبطTRT Global - تروئیکای اروپایی: تعویق مکانیسم ماشه در گرو پایبندی ایران به تعهدات است

 

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us