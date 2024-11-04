نشست AI Summit ترکیه با حضور ۱۳۰۰ شرکت‌کننده و ۲۸۰ نهاد در استانبول برگزار شد و به بررسی تأثیرات هوش مصنوعی بر صنایع و زندگی روزمره اختصاص داشت.

این رویداد که به میزبانی Türkiye AI Initiative (TRAI) برگزار شد، در روز نخست به‌صورت حضوری در ۳۱ اکتبر و در روز دوم به‌صورت مجازی در اول نوامبر برگزار شد. هدف این نشست، تبادل نظر در مورد چالش‌ها و فرصت‌های هوش مصنوعی و ایجاد بستری برای گفت‌وگو میان متخصصان و فعالان این حوزه بود.

خلیل آکسو، بنیان‌گذار Türkiye AI Initiative، در مراسم افتتاحیه به اهمیت هوش مصنوعی در دنیای امروز اشاره کرد و بیان داشت که هوش مصنوعی دیگر تنها یک مفهوم نظری نیست و به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی مدرن تبدیل شده است. وی همچنین تأکید کرد که این فناوری تأثیرات واقعی و ملموسی بر صنایع مختلف دارد و می‌تواند ابزاری برای افزایش بهره‌وری و کارایی در کسب‌وکارها باشد.