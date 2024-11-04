سیاست
2 دقیقه خواندن
نشست هوش‌ مصنوعی AI Summit در استانبول برگزار شد
نشست AI Summit ترکیه با حضور ۱۳۰۰ شرکت‌کننده و ۲۸۰ نهاد از سراسر جهان در استانبول برگزار شد تا تأثیرات واقعی هوش مصنوعی بر صنایع و زندگی روزمره را بررسی کرده و فرصتی برای تبادل نظر و همکاری در این حوزه فراهم کند.
نشست هوش‌ مصنوعی AI Summit در استانبول برگزار شد
نشست هوش‌ مصنوعی AI Summit در استانبول برگزار شد / عکس: AA
4 نوامبر 2024

نشست AI Summit ترکیه با حضور ۱۳۰۰ شرکت‌کننده و ۲۸۰ نهاد در استانبول برگزار شد و به بررسی تأثیرات هوش مصنوعی بر صنایع و زندگی روزمره اختصاص داشت.

این رویداد که به میزبانی Türkiye AI Initiative (TRAI) برگزار شد، در روز نخست به‌صورت حضوری در ۳۱ اکتبر و در روز دوم به‌صورت مجازی در اول نوامبر برگزار شد. هدف این نشست، تبادل نظر در مورد چالش‌ها و فرصت‌های هوش مصنوعی و ایجاد بستری برای گفت‌وگو میان متخصصان و فعالان این حوزه بود.

خلیل آکسو، بنیان‌گذار Türkiye AI Initiative، در مراسم افتتاحیه به اهمیت هوش مصنوعی در دنیای امروز اشاره کرد و بیان داشت که هوش مصنوعی دیگر تنها یک مفهوم نظری نیست و به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی مدرن تبدیل شده است. وی همچنین تأکید کرد که این فناوری تأثیرات واقعی و ملموسی بر صنایع مختلف دارد و می‌تواند ابزاری برای افزایش بهره‌وری و کارایی در کسب‌وکارها باشد.

مطالب پیشنهادی

روز اول اجلاس شامل پنل‌های مختلفی بود که به موضوعاتی مانند آینده هوش مصنوعی، نوآوری، تجارت الکترونیک، تحول دیجیتال و استارتاپ‌ها پرداخت. کارشناسان و متخصصان در این پنل‌ها دیدگاه‌های خود را درباره بهره‌برداری از هوش مصنوعی در صنایع مختلف مطرح کردند و به بررسی چالش‌ها و موانعی پرداختند که سازمان‌ها در مسیر پیاده‌سازی این فناوری با آن‌ها روبه‌رو می‌شوند.

از جمله مباحث مطرح‌شده در پنل‌ها، اهمیت داده‌ها در توسعه هوش مصنوعی و چالش‌های حریم خصوصی و امنیت اطلاعات بود. شرکت‌کنندگان نیز راهکارهایی برای رفع این موانع و بهبود فرایندها پیشنهاد کردند.

در روز دوم که به‌صورت مجازی برگزار شد، مباحث بیشتری در خصوص روندهای نوظهور در حوزه هوش مصنوعی و راهکارهای نوآورانه برای استفاده از این فناوری‌ها مطرح شد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us