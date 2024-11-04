نشست AI Summit ترکیه با حضور ۱۳۰۰ شرکتکننده و ۲۸۰ نهاد در استانبول برگزار شد و به بررسی تأثیرات هوش مصنوعی بر صنایع و زندگی روزمره اختصاص داشت.
این رویداد که به میزبانی Türkiye AI Initiative (TRAI) برگزار شد، در روز نخست بهصورت حضوری در ۳۱ اکتبر و در روز دوم بهصورت مجازی در اول نوامبر برگزار شد. هدف این نشست، تبادل نظر در مورد چالشها و فرصتهای هوش مصنوعی و ایجاد بستری برای گفتوگو میان متخصصان و فعالان این حوزه بود.
خلیل آکسو، بنیانگذار Türkiye AI Initiative، در مراسم افتتاحیه به اهمیت هوش مصنوعی در دنیای امروز اشاره کرد و بیان داشت که هوش مصنوعی دیگر تنها یک مفهوم نظری نیست و به بخشی جداییناپذیر از زندگی مدرن تبدیل شده است. وی همچنین تأکید کرد که این فناوری تأثیرات واقعی و ملموسی بر صنایع مختلف دارد و میتواند ابزاری برای افزایش بهرهوری و کارایی در کسبوکارها باشد.
روز اول اجلاس شامل پنلهای مختلفی بود که به موضوعاتی مانند آینده هوش مصنوعی، نوآوری، تجارت الکترونیک، تحول دیجیتال و استارتاپها پرداخت. کارشناسان و متخصصان در این پنلها دیدگاههای خود را درباره بهرهبرداری از هوش مصنوعی در صنایع مختلف مطرح کردند و به بررسی چالشها و موانعی پرداختند که سازمانها در مسیر پیادهسازی این فناوری با آنها روبهرو میشوند.
از جمله مباحث مطرحشده در پنلها، اهمیت دادهها در توسعه هوش مصنوعی و چالشهای حریم خصوصی و امنیت اطلاعات بود. شرکتکنندگان نیز راهکارهایی برای رفع این موانع و بهبود فرایندها پیشنهاد کردند.
در روز دوم که بهصورت مجازی برگزار شد، مباحث بیشتری در خصوص روندهای نوظهور در حوزه هوش مصنوعی و راهکارهای نوآورانه برای استفاده از این فناوریها مطرح شد.