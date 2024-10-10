جفری هینتون که بهعنوان پدرخوانده هوش مصنوعی شناخته میشود، به همراه جان هوپفیلد، جایزه نوبل فیزیک ۲۰۲۴ را بهخاطر توسعه روشهایی که اساس سیستمهای هوش مصنوعی قدرتمند امروزی، از ChatGPT تا Apple Intelligence، را شکل دادهاند، دریافت کرد.
هینتون دومین شخص در تاریخ است که هم جایزه نوبل و هم جایزه تورینگ که بهعنوان نوبل کامپیوتری شناخته میشود، را کسب کرده است. این دانشمند متولد لندن با ابراز پشیمانی از دریافت این جایزه گفت: در ابتدا بسیار شگفتزده شدم. من پس از دههها تلاش برای ایجاد سیستمی که بسیاری آن را بهاندازه معرفی مرورگر وب در اوایل دهه ۱۹۹۰ مهم و ارزشمند میدانند، در چند سال گذشته به خطرات این تکنولوژی برای بشریت پرداختهام.
دکتر هینتون در سال ۲۰۲۲، به دنبال ابراز نگرانی از خطرات هوش مصنوعی، پس از یک دهه کار در گوگل از سمت خود استعفا داده بود.
وی در گفتگوهای اخیرش با رسانهها، بار دیگر از معرفی این فناوری احساس پشیمانی کرد و اظهار داشت: یک نوع احساس گناه در من وجود دارد؛ زیرا شما کاری را انجام میدهید که میدانید نباید انجام دهید و سپس از آن پشیمان میشوید. بدتر این است که در همان شرایط به امید بهترشدن نتیجه، دوباره آن را تکرار میکنید، اما ممکن است نتیجه همچنان خوب نباشد. من آن نوع دوم پشیمانی را دارم.
اکنون از ساخت فناوری که این موفقیت را برای او به ارمغان آورده پشیمان است و میگوید: ترس من این است که سیستمهای بسیار پیشرفتهتری از هوش ما به وجود بیایند که نتوان بههیچوجه کنترلشان کرد.