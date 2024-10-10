جفری هینتون که به‌عنوان پدرخوانده هوش مصنوعی شناخته می‌شود، به همراه جان هوپفیلد، جایزه نوبل فیزیک ۲۰۲۴ را به‌خاطر توسعه روش‌هایی که اساس سیستم‌های هوش مصنوعی قدرتمند امروزی، از ChatGPT تا Apple Intelligence، را شکل داده‌اند، دریافت کرد.

هینتون دومین شخص در تاریخ است که هم جایزه نوبل و هم جایزه تورینگ که به‌عنوان نوبل کامپیوتری شناخته می‌شود، را کسب کرده است. این دانشمند متولد لندن با ابراز پشیمانی از دریافت این جایزه گفت: در ابتدا بسیار شگفت‌زده شدم. من پس از دهه‌ها تلاش برای ایجاد سیستمی که بسیاری آن را به‌اندازه معرفی مرورگر وب در اوایل دهه ۱۹۹۰ مهم و ارزشمند می‌دانند، در چند سال گذشته به خطرات این تکنولوژی برای بشریت پرداخته‌ام.

دکتر هینتون در سال ۲۰۲۲، به دنبال ابراز نگرانی از خطرات هوش مصنوعی، پس از یک دهه کار در گوگل از سمت خود استعفا داده بود.