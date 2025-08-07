بر اساس جدیدترین ارزیابی ماهوارهای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، تنها ۱.۵ درصد از زمینهای کشاورزی غزه، معادل ۲.۳ کیلومتر مربع، هم سالم و هم قابل استفاده باقی مانده است؛ این نهاد هشدار داده است که منطقه در آستانه قحطی کامل قرار دارد.
در گزارش فائو که با استفاده از دادههای مرکز ماهوارهای سازمان ملل تهیه شده و مربوط به تاریخ ۲۸ جولای میباشد، آمده است که ۸.۶ درصد از زمینهای کشاورزی غزه قابل دسترسی هستند، اما تنها بخش کوچکی از آنها در وضعیت مناسب برای بهرهبرداری قرار دارد؛ همچنین ۱۲.۴ درصد دیگر از زمینهای کشاورزی آسیب ندیدهاند اما به دلیل محدودیتهای میدانی، امکان دسترسی به آنها وجود ندارد. طبق این ارزیابی، ۸۶.۱ درصد از زمینهای کشاورزی غزه آسیب دیدهاند.
چو دونگیو، مدیرکل فائو، با اشاره به وخامت اوضاع در غزه تأکید کرده است: مردم در غزه نه به خاطر نبود غذا، بلکه به دلیل مسدود بودن مسیرهای دسترسی و فروپاشی کامل مراکز محلی تولید غذا در حال سوءتغذیه شدید هستند.
وی خواستار دسترسی ایمن و پایدار برای کمکهای بشردوستانه و بازسازی فوری ظرفیتهای تولید غذای محلی شد و افزود: حق برخورداری از غذا، یک حق بنیادین انسانی است.
لازم به ذکر است، پیش از آغاز حملات اسرائیل علیه غزه، کشاورزی حدود ۱۰ درصد از اقتصاد این منطقه را تشکیل میداد و حدود ۵۶۰ هزار نفر، معادل یکچهارم جمعیت، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از کشاورزی و ماهیگیری ارتزاق میکردند.