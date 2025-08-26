سیاست
1 دقیقه خواندن
برزیل انتصاب سفیر جدید اسرائیل را نپذیرفت، اسرائیل واکنش نشان داد
برزیل از تأیید سفیر جدید اسرائیل در این کشور خودداری کرد و اسرائیل در پاسخ رئیس‌جمهور برزیل را «شخص نامطلوب» اعلام کرد
برزیل انتصاب سفیر جدید اسرائیل را نپذیرفت، اسرائیل واکنش نشان داد
لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور برزیل / عکس: AP
26 اوت 2025

برزیل از تأیید انتصاب گالی داگان، سفیر پیشین اسرائیل در کلمبیا، به‌عنوان نماینده جدید اسرائیل در برزیل خودداری کرد و این سمت خالی ماند. در واکنش، اسرائیل روابط دیپلماتیک خود با برزیل را تغییر داد و وضعیت لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور برزیل را به‌عنوان «شخص نامطلوب» تأیید کرد.

روزنامه اسرائیلی به نقل از وزارت خارجه اسرائیل نوشت: پس از آنکه برزیل، به‌طور غیرمعمول، به درخواست تأیید سفیر داگان پاسخ نداد، اسرائیل درخواست خود را پس گرفت و روابط دو کشور اکنون در سطح دیپلماتیک پایین‌تر دنبال می‌شود.

لولا دا سیلوا پیش‌تر گفته بود: آنچه در غزه اتفاق می‌افتد جنگ نیست. این نسل‌کشی است. این جنگ میان سربازان نیست؛ بلکه جنگ میان یک ارتش آموزش‌دیده علیه زنان و کودکان است.

مطالب پیشنهادی

برزیل از زمان آغاز خشونت‌ها در غزه در سال ۲۰۲۳، حمایت خود از فلسطین را به‌طور علنی اعلام کرده و سال گذشته سفیر خود در اسرائیل را فراخوانده است. همچنین این کشور اعلام کرده به پرونده نسل‌کشی علیه اسرائیل که توسط آفریقای جنوبی در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شده است، خواهد پیوست.

برزیل فلسطین را رسماً در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۱۰ با مرزهای ۱۹۶۷ به رسمیت شناخته است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us