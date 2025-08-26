برزیل از تأیید انتصاب گالی داگان، سفیر پیشین اسرائیل در کلمبیا، به‌عنوان نماینده جدید اسرائیل در برزیل خودداری کرد و این سمت خالی ماند. در واکنش، اسرائیل روابط دیپلماتیک خود با برزیل را تغییر داد و وضعیت لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور برزیل را به‌عنوان «شخص نامطلوب» تأیید کرد.

روزنامه اسرائیلی به نقل از وزارت خارجه اسرائیل نوشت: پس از آنکه برزیل، به‌طور غیرمعمول، به درخواست تأیید سفیر داگان پاسخ نداد، اسرائیل درخواست خود را پس گرفت و روابط دو کشور اکنون در سطح دیپلماتیک پایین‌تر دنبال می‌شود.

لولا دا سیلوا پیش‌تر گفته بود: آنچه در غزه اتفاق می‌افتد جنگ نیست. این نسل‌کشی است. این جنگ میان سربازان نیست؛ بلکه جنگ میان یک ارتش آموزش‌دیده علیه زنان و کودکان است.