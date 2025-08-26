برزیل از تأیید انتصاب گالی داگان، سفیر پیشین اسرائیل در کلمبیا، بهعنوان نماینده جدید اسرائیل در برزیل خودداری کرد و این سمت خالی ماند. در واکنش، اسرائیل روابط دیپلماتیک خود با برزیل را تغییر داد و وضعیت لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیسجمهور برزیل را بهعنوان «شخص نامطلوب» تأیید کرد.
روزنامه اسرائیلی به نقل از وزارت خارجه اسرائیل نوشت: پس از آنکه برزیل، بهطور غیرمعمول، به درخواست تأیید سفیر داگان پاسخ نداد، اسرائیل درخواست خود را پس گرفت و روابط دو کشور اکنون در سطح دیپلماتیک پایینتر دنبال میشود.
لولا دا سیلوا پیشتر گفته بود: آنچه در غزه اتفاق میافتد جنگ نیست. این نسلکشی است. این جنگ میان سربازان نیست؛ بلکه جنگ میان یک ارتش آموزشدیده علیه زنان و کودکان است.
برزیل از زمان آغاز خشونتها در غزه در سال ۲۰۲۳، حمایت خود از فلسطین را بهطور علنی اعلام کرده و سال گذشته سفیر خود در اسرائیل را فراخوانده است. همچنین این کشور اعلام کرده به پرونده نسلکشی علیه اسرائیل که توسط آفریقای جنوبی در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح شده است، خواهد پیوست.
برزیل فلسطین را رسماً در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۱۰ با مرزهای ۱۹۶۷ به رسمیت شناخته است.