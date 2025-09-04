سیاست
1 دقیقه خواندن
قاضی فدرال: لغو کمک‌های پژوهشی هاروارد توسط ترامپ غیرقانونی است
دادگاه فدرال آمریکا حکم داد لغو ۲.۲ میلیارد دلار کمک‌های پژوهشی دانشگاه هاروارد توسط دولت ترامپ غیرقانونی بوده و حقوق مربوط به آزادی علمی این دانشگاه را نقض می‌کند.
قاضی فدرال: لغو کمک‌های پژوهشی هاروارد توسط ترامپ غیرقانونی است
عکس : Reuters
4 سپتامبر 2025

آلیسون بوروگز، قاضی فدرال آمریکا حکم داد دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، به‌طور غیرقانونی حدود ۲.۲ میلیارد دلار کمک‌های پژوهشی اعطا شده به دانشگاه هاروارد را لغو کرده است. قاضی فدرال در حکم خود تأکید کرد این اقدام نقض حقوق آزادی بیان بوده و آزادی علمی دانشگاه را به خطر انداخته است.

این پرونده پس از شکایت هاروارد مطرح شد. دانشگاه اعلام کرده بود که لغو صدها کمک پژوهشی نوعی اقدام تلافی‌جویانه به دلیل مخالفت با خواسته‌های سیاسی دولت درباره استخدام و آموزش بوده است. هاروارد این اقدام را «دخالت غیرقانونی در آزادی علمی» توصیف کرده بود.

مطالب پیشنهادی

آلیسون بوروگز نوشت: وظیفه دادگاه‌ها حفاظت از آزادی علمی و اطمینان از این است که تحقیقات مهم به‌طور نادرست تحت خاتمه‌های خودسرانه و دارای اشکال رویه‌ای قرار نگیرند، حتی اگر این امر خشم دولتی را برانگیزد که بدون توجه به هزینه به اجرای برنامه‌های خود متعهد است.

قاضی همچنین دولت را از لغو یا مسدود کردن کمک‌های پژوهشی، تعویق پرداخت کمک‌های موجود و امتناع از اعطای کمک‌های جدید منع کرد. بوروگز همچنین دولت را از ممانعت در پذیرش دانشجویان خارجی هاروارد منع کرد. دانشجویان خارجی حدود یک‌چهارم کل جمعیت این دانشگاه را تشکیل می‌دهند. هاروارد تاکنون ۱۶۲ برنده جایزه نوبل داشته است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us