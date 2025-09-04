آلیسون بوروگز، قاضی فدرال آمریکا حکم داد دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور، بهطور غیرقانونی حدود ۲.۲ میلیارد دلار کمکهای پژوهشی اعطا شده به دانشگاه هاروارد را لغو کرده است. قاضی فدرال در حکم خود تأکید کرد این اقدام نقض حقوق آزادی بیان بوده و آزادی علمی دانشگاه را به خطر انداخته است.
این پرونده پس از شکایت هاروارد مطرح شد. دانشگاه اعلام کرده بود که لغو صدها کمک پژوهشی نوعی اقدام تلافیجویانه به دلیل مخالفت با خواستههای سیاسی دولت درباره استخدام و آموزش بوده است. هاروارد این اقدام را «دخالت غیرقانونی در آزادی علمی» توصیف کرده بود.
آلیسون بوروگز نوشت: وظیفه دادگاهها حفاظت از آزادی علمی و اطمینان از این است که تحقیقات مهم بهطور نادرست تحت خاتمههای خودسرانه و دارای اشکال رویهای قرار نگیرند، حتی اگر این امر خشم دولتی را برانگیزد که بدون توجه به هزینه به اجرای برنامههای خود متعهد است.
قاضی همچنین دولت را از لغو یا مسدود کردن کمکهای پژوهشی، تعویق پرداخت کمکهای موجود و امتناع از اعطای کمکهای جدید منع کرد. بوروگز همچنین دولت را از ممانعت در پذیرش دانشجویان خارجی هاروارد منع کرد. دانشجویان خارجی حدود یکچهارم کل جمعیت این دانشگاه را تشکیل میدهند. هاروارد تاکنون ۱۶۲ برنده جایزه نوبل داشته است.