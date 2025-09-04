آلیسون بوروگز، قاضی فدرال آمریکا حکم داد دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، به‌طور غیرقانونی حدود ۲.۲ میلیارد دلار کمک‌های پژوهشی اعطا شده به دانشگاه هاروارد را لغو کرده است. قاضی فدرال در حکم خود تأکید کرد این اقدام نقض حقوق آزادی بیان بوده و آزادی علمی دانشگاه را به خطر انداخته است.

این پرونده پس از شکایت هاروارد مطرح شد. دانشگاه اعلام کرده بود که لغو صدها کمک پژوهشی نوعی اقدام تلافی‌جویانه به دلیل مخالفت با خواسته‌های سیاسی دولت درباره استخدام و آموزش بوده است. هاروارد این اقدام را «دخالت غیرقانونی در آزادی علمی» توصیف کرده بود.