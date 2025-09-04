بر اساس گزارشی از وب‌سایت «دراپ‌سایت نیوز»، گوگل قراردادی شش‌ماهه به ارزش ۴۵ میلیون دلار با دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، برای انتشار پیام‌های اسرائیل و کم اهمیت جلوه دادن یا انکار بحران انسانی در غزه امضا کرده است. این قرارداد اواخر ژوئن ثبت شده و بر اساس آن، گوگل نقش کلیدی در اجرای استراتژی‌های اسرائیل در انکار بحران غزه ایفا می‌کند.

از چند روز پس از دوم مارس، یعنی زمانی که اسرائیل از ورود مواد غذایی، دارو، سوخت و دیگر کمک‌های بشردوستانه به غزه جلوگیری کرد، کمپین‌های تبلیغاتی در یوتیوب و دیگر پلتفرم‌های گوگل منتشر شد که پیام «در غزه غذا موجود است و هر ادعای دیگری دروغ است» را به مخاطبان منتقل می‌کرد.