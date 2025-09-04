بر اساس گزارشی از وبسایت «دراپسایت نیوز»، گوگل قراردادی ششماهه به ارزش ۴۵ میلیون دلار با دفتر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، برای انتشار پیامهای اسرائیل و کم اهمیت جلوه دادن یا انکار بحران انسانی در غزه امضا کرده است. این قرارداد اواخر ژوئن ثبت شده و بر اساس آن، گوگل نقش کلیدی در اجرای استراتژیهای اسرائیل در انکار بحران غزه ایفا میکند.
از چند روز پس از دوم مارس، یعنی زمانی که اسرائیل از ورود مواد غذایی، دارو، سوخت و دیگر کمکهای بشردوستانه به غزه جلوگیری کرد، کمپینهای تبلیغاتی در یوتیوب و دیگر پلتفرمهای گوگل منتشر شد که پیام «در غزه غذا موجود است و هر ادعای دیگری دروغ است» را به مخاطبان منتقل میکرد.
اسناد دولتی نشان میدهد که این کمپین را با عنوان «هسبارا» (Hasbara) ثبت کردهاند؛ اصطلاح هسبارا در زبان عبری معمولاً به معنای «تبلیغات» ترجمه میشود. علاوه بر گوگل، اسرائیل حدود ۳ میلیون دلار برای تبلیغات در شبکه اجتماعی ایکس و ۲.۱ میلیون دلار در پلتفرم فرانسوی-اسرائیلی Outbrain/Teads هزینه کرده است.
وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرده است، در ماه آگوست ۱۸۵ نفر، از جمله ۱۲ کودک، بر اثر گرسنگی شدید جان باختهاند. این وزارتخانه افزود ۷۰ مورد از این مرگها پس از اعلام رسمی سازمان بینالمللی امنیت غذایی موسوم به IPC مبنی بر قحطی در غزه رخ داده است. مقامهای بهداشتی همچنین گزارش دادند که بیش از ۴۳ هزار کودک زیر پنج سال دچار سوءتغذیه هستند و ۵۵ هزار زن باردار و شیرده نیز از همین مشکل رنج میبرند.