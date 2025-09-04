روزنامه یونانی کاثیمرینی در گزارشی با عنوان «رشد صنایع تسلیحاتی ترکیه، دردسر تازه‌ای برای یونان»، نوشت که تقویت بخش دفاعی ترکیه هم چالش‌های نظامی و هم چالش‌های دیپلماتیک جدیدی برای یونان ایجاد کرده است.

روزنامه یونانی کاثیمرینی در گزارش خود نوشت که صنایع دفاعی پویا و خودکفای ترکیه، آن را از وابستگی به واردات تسلیحات رها کرده و باعث شده آنکارا در برابر تحریم‌های احتمالی تسلیحاتی که ممکن است متحدان ناتو در صورت بروز درگیری اعمال کنند، مقاوم باقی بماند.

در مقابل، یونان حتی در زمینه مهمات نیز به خودکفایی نرسیده و در موقعیت آسیب‌پذیری قرار دارد.

این روزنامه به توانایی ترکیه در استفاده از ظرفیت‌های صنعت دفاعی خود برای تقویت روابط با قدرت‌های اروپایی اشاره کرده و نوشت که این موضوع نگرانی بزرگی برای آتن ایجاد می‌کند.

این گزارش توضیح می‌دهد که اسپانیا و ایتالیا هم‌اکنون همکاری‌های دفاعی گسترده‌ای با آنکارا دارند و احتمال می‌رود کشورهای اروپایی دیگر نیز همین مسیر را دنبال کنند.

همچنین تأکید شده است که محصولات دفاعی ترکیه، از جمله پهپادهای ساخت شرکت بایکار به رهبری سلجوق بایراکتار، رئیس‌ هیئت مدیره شرکت بایکار در شرایط بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی جهانی گزینه‌های جذابی برای شرکای اروپایی به شمار می‌روند.

بر اساس گزارش، دیپلمات‌های یونانی بارها با این چالش‌ها در بروکسل و دیگر پایتخت‌های مهم اروپایی مواجه شده‌اند.