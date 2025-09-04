سیاست
رسانه‌های یونانی، صنایع دفاعی ترکیه را «پویا و خودکفا» توصیف کردند
روزنامه یونانی کاثیمرینی در گزارشی تاکید کرد که رشد سریع صنایع دفاعی ترکیه باعث شده از وابستگی خود به واردات تسلیحات را کاهش دهد و در برابر تحریم‌های احتمالی متحدان ناتو مقاوم شود.
جنگنده ملی ترکیه، کاآن / AA
4 سپتامبر 2025

روزنامه یونانی کاثیمرینی در گزارشی با عنوان «رشد صنایع تسلیحاتی ترکیه، دردسر تازه‌ای برای یونان»، نوشت که تقویت بخش دفاعی ترکیه هم چالش‌های نظامی و هم چالش‌های دیپلماتیک جدیدی برای یونان ایجاد کرده است.

روزنامه یونانی کاثیمرینی در گزارش خود نوشت که صنایع دفاعی پویا و خودکفای ترکیه، آن را از وابستگی به واردات تسلیحات رها کرده و باعث شده آنکارا در برابر تحریم‌های احتمالی تسلیحاتی که ممکن است متحدان ناتو در صورت بروز درگیری اعمال کنند، مقاوم باقی بماند.

در مقابل، یونان حتی در زمینه مهمات نیز به خودکفایی نرسیده و در موقعیت آسیب‌پذیری قرار دارد.

این روزنامه به توانایی ترکیه در استفاده از ظرفیت‌های صنعت دفاعی خود برای تقویت روابط با قدرت‌های اروپایی اشاره کرده و نوشت که این موضوع نگرانی بزرگی برای آتن ایجاد می‌کند.

این گزارش توضیح می‌دهد که اسپانیا و ایتالیا هم‌اکنون همکاری‌های دفاعی گسترده‌ای با آنکارا دارند و احتمال می‌رود کشورهای اروپایی دیگر نیز همین مسیر را دنبال کنند.

همچنین تأکید شده است که محصولات دفاعی ترکیه، از جمله پهپادهای ساخت شرکت بایکار به رهبری سلجوق بایراکتار، رئیس‌ هیئت مدیره شرکت بایکار در شرایط بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی جهانی گزینه‌های جذابی برای شرکای اروپایی به شمار می‌روند.

بر اساس گزارش، دیپلمات‌های یونانی بارها با این چالش‌ها در بروکسل و دیگر پایتخت‌های مهم اروپایی مواجه شده‌اند.

کاثیمرینی به کاهش قابل توجه صنایع دفاعی یونان در دوران بحران‌های اقتصادی نیز اشاره کرد و نوشت: اگرچه سرمایه‌گذاری‌های اخیر در جت‌های جنگنده پیشرفته، ناوچه‌ها و سامانه‌های تسلیحاتی اسرائیلی بازدارندگی را افزایش داده، اما در احیای تولید داخلی چندان مؤثر نبوده است.
با وجود برخی اقدامات امیدوارکننده، مقاله اذعان دارد که یونان همچنان از ترکیه در زمینه توانمندی‌های دفاعی عقب است.

روزنامه یونانی صنایع دفاعی ترکیه را هم به عنوان ابزاری دیپلماتیک و هم به عنوان رقیبی برای شرکت‌های دفاعی اروپایی توصیف کرده و تأکید کرده است که برای آتن، بازسازی ظرفیت‌های داخلی در شرایط تداوم تنش‌های منطقه‌ای یک اولویت فوری به شمار می‌رود.

مقاله نتیجه می‌گیرد که در حالی که یونان با خودکفایی در تولید دفاعی دست و پنجه نرم می‌کند، ترکیه توانسته با رشد صنعت دفاعی خود، هم استقلال استراتژیک کسب کند و هم نفوذ دیپلماتیک خود را در اروپا افزایش دهد.

