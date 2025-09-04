وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که اقدامات ضد دورزدن تعرفهها برای برخی فیبرهای نوری تکمداره با منشأ آمریکا از روز پنجشنبه، ۴ سپتامبر، تا ۲۱ آوریل ۲۰۲۸ اجرا خواهد شد. این وزارتخانه تأکید کرد که هدف از این اقدام، ایجاد رقابت عادلانهتر در بازار داخلی و حفاظت از منافع صنعتی چین است.
وزارت بازرگانی چین در بیانیهای اعلام کرد: این اقدامات راههای فرار از قوانین را مسدود کرده و شرایط رقابتی منصفانهتری برای صنعت فیبر نوری داخلی چین فراهم میکند.
این وزارتخانه افزود: بررسیها نشان داد برخی تولیدکنندگان و صادرکنندگان فیبر نوری آمریکا، محصولات خود را به گونهای تغییر داده یا اصلاح کردهاند تا بتوانند از پرداخت کامل تعرفهها و مالیاتهای وارداتی قبلی اجتناب کنند. این اقدام هیچ توجیه تجاری ندارد، اثرگذاری اقدامات ضد دامپینگ موجود را کاهش میدهد و در واقع مصداق دورزدن قوانین ضد دامپینگ چین بر محصولات فیبر نوری آمریکایی است.
دولت چین از امروز با اعمال محدودیتها و اقداماتی بر واردات این محصولات، قصد دارد از رعایت قوانین تعرفهای اطمینان حاصل کند. این اقدام نخستین مورد از نوع خود در چین است و بر اساس درخواست یک شرکت داخلی آغاز شده است.