این وزارتخانه افزود: بررسی‌ها نشان داد برخی تولیدکنندگان و صادرکنندگان فیبر نوری آمریکا، محصولات خود را به گونه‌ای تغییر داده‌ یا اصلاح کرده‌اند تا بتوانند از پرداخت کامل تعرفه‌ها و مالیات‌های وارداتی قبلی اجتناب کنند. این اقدام هیچ توجیه تجاری ندارد، اثرگذاری اقدامات ضد دامپینگ موجود را کاهش می‌دهد و در واقع مصداق دورزدن قوانین ضد دامپینگ چین بر محصولات فیبر نوری آمریکایی است.

دولت چین از امروز با اعمال محدودیت‌ها و اقداماتی بر واردات این محصولات، قصد دارد از رعایت قوانین تعرفه‌ای اطمینان حاصل کند. این اقدام نخستین مورد از نوع خود در چین است و بر اساس درخواست یک شرکت داخلی آغاز شده است.