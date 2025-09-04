تاجیکستان و چین در پکن، هشت سند همکاری جدید امضا کردند. یکی از مهمترین این اسناد، تفاهمنامهای برای تقویت همکاری در حوزه اقتصاد دیجیتال است که میان «سازمان نوآوری و فناوریهای دیجیتال تحت ریاست جمهوری تاجیکستان» و «سازمان ملی اطلاعات چین» منعقد شده است. هدف این تفاهمنامه، تقویت همکاریها در تحول دیجیتال بخشهای کلیدی و بهکارگیری فناوریهای نوآورانه مانند 5G و دادههای کلان است. این اقدام میتواند زمینه توسعه کسبوکارها و ارتقای فناوریهای دیجیتال در تاجیکستان و چین را فراهم کند.
بر اساس اعلام «سازمان نوآوری و فناوریهای دیجیتال تاجیکستان»، امضای این تفاهمنامه زمینه همکاریهای مشترک در تحول دیجیتال بخشهای کلیدی مانند کشاورزی، صنعت و بهداشت و درمان را فراهم میکند. این همکاری همچنین پایهگذاری برای اجرای فناوریهای نوآورانه دیجیتال از جمله شبکه 5G، دادههای کلان و توسعه کسبوکارها خواهد بود.
سخنگوی سازمان نوآوری و فناوریهای دیجیتال تاجیکستان اعلام کرد: این سند همکاری میتواند ظرفیتهای دیجیتال تاجیکستان را ارتقا داده و فرصتهای نوآورانه جدیدی برای بخشهای مختلف ایجاد کند.