سیاست
1 دقیقه خواندن
تاجیکستان و چین تفاهم‌نامه همکاری در اقتصاد دیجیتال امضا کردند
تاجیکستان و چین در پکن تفاهم‌نامه‌ای برای گسترش همکاری اقتصاد دیجیتال، شامل تحول دیجیتال بخش‌های کلیدی، توسعه فناوری‌های نوآورانه و استفاده از ظرفیت‌های 5G و داده‌های کلان امضا کردند.
تاجیکستان و چین تفاهم‌نامه همکاری در اقتصاد دیجیتال امضا کردند
دیدار امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین در پکن / عکس: AP
4 سپتامبر 2025

تاجیکستان و چین در پکن، هشت سند همکاری جدید امضا کردند. یکی از مهم‌ترین این اسناد، تفاهم‌نامه‌ای برای تقویت همکاری در حوزه اقتصاد دیجیتال است که میان «سازمان نوآوری و فناوری‌های دیجیتال تحت ریاست جمهوری تاجیکستان» و «سازمان ملی اطلاعات چین» منعقد شده است. هدف این تفاهم‌نامه، تقویت همکاری‌ها در تحول دیجیتال بخش‌های کلیدی و به‌کارگیری فناوری‌های نوآورانه مانند 5G و داده‌های کلان است. این اقدام می‌تواند زمینه توسعه کسب‌وکارها و ارتقای فناوری‌های دیجیتال در تاجیکستان و چین را فراهم کند.

بر اساس اعلام «سازمان نوآوری و فناوری‌های دیجیتال تاجیکستان»، امضای این تفاهم‌نامه زمینه همکاری‌های مشترک در تحول دیجیتال بخش‌های کلیدی مانند کشاورزی، صنعت و بهداشت و درمان را فراهم می‌کند. این همکاری همچنین پایه‌گذاری برای اجرای فناوری‌های نوآورانه دیجیتال از جمله شبکه 5G، داده‌های کلان و توسعه کسب‌وکارها خواهد بود.

مطالب پیشنهادی

سخنگوی سازمان نوآوری و فناوری‌های دیجیتال تاجیکستان اعلام کرد: این سند همکاری می‌تواند ظرفیت‌های دیجیتال تاجیکستان را ارتقا داده و فرصت‌های نوآورانه جدیدی برای بخش‌های مختلف ایجاد کند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us