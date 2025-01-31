دونالد ترامپ بار دیگر پیشنهاد الحاق گرینلند به آمریکا را مطرح کرده، اما مردم این سرزمین قطبی که به‌دنبال استقلال از دانمارک هستند، مخالف این موضوع هستند. این جزیره با منابع غنی معدنی و موقعیت راهبردی خود به یکی از نقاط مهم ژئوپلیتیکی تبدیل شده است.

بر اساس نظرسنجی موسسه Verian در ژانویه ۲۰۲۵، ۸۵ درصد از مردم گرینلند مخالف پیوستن به ایالات متحده هستند. این جزیره که به‌عنوان یک منطقه خودمختار تحت حاکمیت دانمارک قرار دارد، به‌دنبال استقلال کامل بوده و تاکنون گام‌های در این مسیر برداشته است.

موت اگده، نخست‌وزیر گرینلند با تاکید بر هویت مستقل مردم این منطقه اعلام کرده است: ما گرینلندی هستیم، نه آمریکایی و نه دانمارکی.

با وجود این، دولت گرینلند روابط تجاری گسترده‌ای با آمریکا دارد و بخش زیادی از صادرات آن به ایالات متحده انجام می‌شود.

پیشینه تاریخی و هویت مردم گرینلند