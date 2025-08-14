منطقه‌
حسن روحانی: باید استراتژی ملی نوین طبق نظر مردم تدوین شود
رئیس‌جمهور اسبق ایران در واکنش به حملات اخیر آمریکا و اسرائیل، خواستار تدوین یک استراتژی ملی نوین و جامع شد که بر پایه خواست و منافع مردم شکل گیرد.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور اسبق ایران / عکس: AP
14 اوت 2025

حسن روحانی، رئیس جمهور اسبق ایران، در سخنانی که سایت رسمی او منتشر کرد، حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران را «جنایت جنگی» توصیف کرد و گفت که این تجاوزها با غافلگیری و حمله به منازل مسکونی مردم عادی آغاز شد و با هیچ معیاری سازگار نیست.

حسن روحانی در اظهارت خود عنوان کرده است که آمریکا و اسرائیل در حملات اخیر دو هدف اصلی شامل سرنگونی نظام ایران و ایجاد بی‌ثباتی در منطقه را دنبال کرده‌اند.

او این اقدامات را در برابر مقاومت مردم و نیروهای مسلح ایران بی‌اثر دانسته و تأکید کرده است که جامعه ایران نسبت به تمامیت ارضی و استقلال کشور حساسیت بالایی دارد و در برابر هرگونه تجاوز خارجی به‌صورت یکپارچه ایستادگی می‌کند.

رئیس جمهور اسبق ایران با اشاره به نقش رسانه ملی در حفظ انسجام ملی گفت: در جریان بمباران‌های تبلیغاتی و تهدیدات دشمنان، صدا و سیمای ایران حتی یک ثانیه قطع نشد و این موضوع نمونه‌ای از تدابیر مؤثر برای حفظ ارتباط مردم با حاکمیت است.

وی همچنین بر اهمیت تقویت دانشمندان، فناوری و ظرفیت‌های علمی و سایبری ایران تأکید کرد و افزود: دانشمندان ایرانی می‌توانند کشور را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دهند و در مقابله با تهدیدات خارجی نقش محوری دارند.

حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت تقویت ارتباط با جهان و استفاده از فرصت‌های دیپلماتیک تأکید کرد و گفت: هر اقدامی که به نفع امنیت و منافع ملی باشد، از مذاکره با کشورهای دیگر تا کاهش تنش‌ها، باید در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین به اهمیت مشارکت مردم در امور سیاسی، شکل‌گیری احزاب قوی، استقلال قوه قضائیه و تعیین وظایف دقیق برای نیروهای مسلح اشاره کرد و افزود: موفقیت ملی تنها زمانی تحقق می‌یابد که مردم پشت سر حاکمیت باشند و خواست و نظر آنان محور تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.

در پایان، روحانی تأکید کرد: تدوین استراتژی ملی نوین باید بر اساس خواست مردم و توسعه کشور باشد تا انسجام ملی تقویت شده و راه برای جلوگیری از جنگ‌های احتمالی آینده هموار شود.

