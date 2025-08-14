حسن روحانی، رئیس جمهور اسبق ایران، در سخنانی که سایت رسمی او منتشر کرد، حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران را «جنایت جنگی» توصیف کرد و گفت که این تجاوزها با غافلگیری و حمله به منازل مسکونی مردم عادی آغاز شد و با هیچ معیاری سازگار نیست.

حسن روحانی در اظهارت خود عنوان کرده است که آمریکا و اسرائیل در حملات اخیر دو هدف اصلی شامل سرنگونی نظام ایران و ایجاد بی‌ثباتی در منطقه را دنبال کرده‌اند.

او این اقدامات را در برابر مقاومت مردم و نیروهای مسلح ایران بی‌اثر دانسته و تأکید کرده است که جامعه ایران نسبت به تمامیت ارضی و استقلال کشور حساسیت بالایی دارد و در برابر هرگونه تجاوز خارجی به‌صورت یکپارچه ایستادگی می‌کند.

رئیس جمهور اسبق ایران با اشاره به نقش رسانه ملی در حفظ انسجام ملی گفت: در جریان بمباران‌های تبلیغاتی و تهدیدات دشمنان، صدا و سیمای ایران حتی یک ثانیه قطع نشد و این موضوع نمونه‌ای از تدابیر مؤثر برای حفظ ارتباط مردم با حاکمیت است.

وی همچنین بر اهمیت تقویت دانشمندان، فناوری و ظرفیت‌های علمی و سایبری ایران تأکید کرد و افزود: دانشمندان ایرانی می‌توانند کشور را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دهند و در مقابله با تهدیدات خارجی نقش محوری دارند.