نیروهای اسرائیلی بیمارستان اندونزی واقع در شهر بیت‌لاهیا در شمال غزه را محاصره کرده و از بیماران و کارکنان پزشکی خواسته‌اند این مرکز درمانی را تخلیه کنند. این بیمارستان که علاوه بر ارائه خدمات درمانی، به‌عنوان پناهگاهی برای زنان، کودکان و سایر بیماران عمل می‌کند، هم‌اکنون با تهدید جدی مواجه است.

درحالی‌که نیروهای اسرائیلی به حملات توپخانه‌ای به مناطق اطراف ادامه می‌دهند، این تهدیدها شدت یافته است. همچنین دستور تخلیه جدیدی برای تعدادی از محله‌های اردوگاه البریج در مرکز غزه نیز داده شده است.

منابع پزشکی گزارش داده‌اند که نیروهای اسرائیلی برخی از تجهیزات حیاتی بیمارستان، از جمله ایستگاه‌های اکسیژن و برق که برای ارائه خدمات درمانی ضروری هستند را از بین برده‌اند. علاوه بر این، گزارش‌ها حاکی از تخریب محوطه اطراف بیمارستان توسط سربازان اسرائیلی است.