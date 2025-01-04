سیاست
ارتش اسرائیل خواستار تخلیه بیمارستان اندونزی در غزه شد
در چهارصد و پنجاه و پنجمین روز حملات به غزه، نیروهای اسرائیلی بیمارستان اندونزی در شمال غزه را محاصره کرده و بیماران و کارکنان را به تخلیه اجباری وادار کرده‌اند.
نیروهای اسرائیلی بیمارستان اندونزی در شمال غزه را محاصره کرد/ عکس: AA
4 ژانویه 2025

نیروهای اسرائیلی بیمارستان اندونزی واقع در شهر بیت‌لاهیا در شمال غزه را محاصره کرده و از بیماران و کارکنان پزشکی خواسته‌اند این مرکز درمانی را تخلیه کنند. این بیمارستان که علاوه بر ارائه خدمات درمانی، به‌عنوان پناهگاهی برای زنان، کودکان و سایر بیماران عمل می‌کند، هم‌اکنون با تهدید جدی مواجه است.

درحالی‌که نیروهای اسرائیلی به حملات توپخانه‌ای به مناطق اطراف ادامه می‌دهند، این تهدیدها شدت یافته است. همچنین دستور تخلیه جدیدی برای تعدادی از محله‌های اردوگاه البریج در مرکز غزه نیز داده شده است.

منابع پزشکی گزارش داده‌اند که نیروهای اسرائیلی برخی از تجهیزات حیاتی بیمارستان، از جمله ایستگاه‌های اکسیژن و برق که برای ارائه خدمات درمانی ضروری هستند را از بین برده‌اند. علاوه بر این، گزارش‌ها حاکی از تخریب محوطه اطراف بیمارستان توسط سربازان اسرائیلی است.

آمار قربانیان نسل‌کشی در غزه و لبنان

نسل‌کشی اسرائیل در غزه که وارد چهارصد و پنجاه و پنجمین روز خود شده است، تاکنون جان بیش از ۴۵,۶۰۰ فلسطینی را گرفته و بیش از ۱۰۸,۴۳۸ نفر دیگر را زخمی کرده است. در لبنان نیز از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۴,۰۴۸ نفر در نتیجه حملات اسرائیل جان باخته‌اند. با وجود توافق آتش‌بس در ۲۷ نوامبر، اسرائیل همچنان به نقض این توافق ادامه می‌دهد.

