اولین دوره مسابقات اسکی کشورهای ترک با عنوان «کاپ اسکی ترک- ۲۰۲۵» با حضور اسکیبازانی از کشورهای عضو سازمان کشورهای ترک در ازبکستان برگزار شد.این رقابتها تحت نظارت سازمان کشورهای ترک و با همکاری مرکزهای اسکی امیرسوی ازبکستان، شاهداغ آذربایجان، چیمبولاق قزاقستان و اولوداغ ترکیه برگزار شد.در افتتاحیه این مسابقات، کوبانیچبیگ عمرعلیاف دبیرکل سازمان کشورهای ترک، میرواحد عظیم اف، معاون دبیرکل سازمان همکاریهای ترک، علیشیر سالماف مشاور وزیر محیطزیست و تغییرات اقلیمی ازبکستان و اورهان بادالوف دبیرکل اتحادیه مراکز اسکی کشورهای ترک به همراه نمایندگان مراکز اسکی کشورهای ترکیه، آذربایجان، قزاقستان و قرقیزستان و ورزشکاران این کشورها حضور داشتند.مسابقات در مرکز اسکی امیرسوی، واقع در نزدیکی تاشکند، برگزار شد و بیش از ۵۰ ورزشکار در آن رقابت کردند. در پایان این مسابقات، برترین ورزشکاران جوایز خود را دریافت کردند.ایده برگزاری کاپ اسکی ترک در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان کشورهای ترک در بیشکک سال گذشته تایید شده بود.