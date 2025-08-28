شرکت فناوری مایکروسافت دو کارمند خود را پس از مشارکت در تحصن اعتراضی علیه همکاری این شرکت با اسرائیل اخراج کرد.
این تحصن که روز سهشنبه ۲۶ آگوست برگزار شد، با حضور کارکنان و فعالان خارج از شرکت، خواستار قطع همکاری مایکروسافت با اسرائیل و پرداخت غرامت به فلسطینیها بود و به بازداشت هفت نفر منجر شد.
به گفته یکی از گروههای اعتراضی حاضر در تجمع، آنا هتل و ریکی فاملی، دو کارمند اخراجشده، پس از حضور در تحصن مقابل دفتر برد اسمیت، مدیرعامل مایکروسافت، از کار برکنار شده و با دریافت پیام صوتی از فسخ قرارداد خود مطلع شدند.
این گروه اعتراضی که نام خود را از نرمافزار ابری «Azure» مایکروسافت گرفته است، خواستار قطع همکاری این شرکت با اسرائیل و پرداخت غرامت به فلسطینیها شد.
گزارشهای رسانهای از جمله گاردین، مجله +۹۷۲ و پایگاه عبری «Local Call» نشان میدهد ارتش اسرائیل از خدمات ابری مایکروسافت برای ذخیرهسازی انبوه تماسهای تلفنی فلسطینیان در کرانه باختری و غزه استفاده کرده است.
یک کارمند اخراجشده با صدور پیامی اعلام کرد شرکت همچنان ابزارهایی را در اختیار اسرائیل قرار میدهد که برای جنایت علیه فلسطینیها به کار گرفته میشود و واقعیت این همکاری را از کارکنان خود پنهان میکند.
پیشتر نیز شماری از کارکنان در اعتراض به همکاری شرکت با اسرائیل تجمع کرده و برخی از آنها اخراج شده بودند.