شرکت فناوری مایکروسافت دو کارمند خود را پس از مشارکت در تحصن اعتراضی علیه همکاری این شرکت با اسرائیل اخراج کرد.

این تحصن که روز سه‌شنبه ۲۶ آگوست برگزار شد، با حضور کارکنان و فعالان خارج از شرکت، خواستار قطع همکاری مایکروسافت با اسرائیل و پرداخت غرامت به فلسطینی‌ها بود و به بازداشت هفت نفر منجر شد.

به گفته یکی از گروه‌های اعتراضی حاضر در تجمع، آنا هتل و ریکی فاملی، دو کارمند اخراج‌شده، پس از حضور در تحصن مقابل دفتر برد اسمیت، مدیرعامل مایکروسافت، از کار برکنار شده و با دریافت پیام صوتی از فسخ قرارداد خود مطلع شدند.

این گروه اعتراضی که نام خود را از نرم‌افزار ابری «Azure» مایکروسافت گرفته است، خواستار قطع همکاری این شرکت با اسرائیل و پرداخت غرامت به فلسطینی‌ها شد.