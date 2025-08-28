سیاست
2 دقیقه خواندن
دو کارمند مایکروسافت در پی اعتراض ضداسرائیلی اخراج شدند
دو کارمند شرکت آمریکایی مایکروسافت پس از مشارکت در تحصن اعتراضی علیه همکاری این شرکت با اسرائیل از کار برکنار شدند.
دو کارمند مایکروسافت در پی اعتراض ضداسرائیلی اخراج شدند
تجمع گروه اعتراضی «نه به فناوری آزور برای آپارتاید» در حمایت از فلسطینی‌ها / عکس : Reuters
28 اوت 2025

شرکت فناوری مایکروسافت دو کارمند خود را پس از مشارکت در تحصن اعتراضی علیه همکاری این شرکت با اسرائیل اخراج کرد.

این تحصن که روز سه‌شنبه ۲۶ آگوست برگزار شد، با حضور کارکنان و فعالان خارج از شرکت، خواستار قطع همکاری مایکروسافت با اسرائیل و پرداخت غرامت به فلسطینی‌ها بود و به بازداشت هفت نفر منجر شد.

به گفته یکی از گروه‌های اعتراضی حاضر در تجمع، آنا هتل و ریکی فاملی، دو کارمند اخراج‌شده، پس از حضور در تحصن مقابل دفتر برد اسمیت، مدیرعامل مایکروسافت، از کار برکنار شده و با دریافت پیام صوتی از فسخ قرارداد خود مطلع شدند.

این گروه اعتراضی که نام خود را از نرم‌افزار ابری «Azure» مایکروسافت گرفته است، خواستار قطع همکاری این شرکت با اسرائیل و پرداخت غرامت به فلسطینی‌ها شد.

مطالب پیشنهادی

گزارش‌های رسانه‌ای از جمله گاردین، مجله +۹۷۲ و پایگاه عبری «Local Call» نشان می‌دهد ارتش اسرائیل از خدمات ابری مایکروسافت برای ذخیره‌سازی انبوه تماس‌های تلفنی فلسطینیان در کرانه باختری و غزه استفاده کرده است.

یک کارمند اخراج‌شده با صدور پیامی اعلام کرد شرکت همچنان ابزارهایی را در اختیار اسرائیل قرار می‌دهد که برای جنایت علیه فلسطینی‌ها به کار گرفته می‌شود و واقعیت این همکاری را از کارکنان خود پنهان می‌کند.

پیش‌تر نیز شماری از کارکنان در اعتراض به همکاری شرکت با اسرائیل تجمع کرده و برخی از آن‌ها اخراج شده بودند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us