دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) با انتشار گزارشی اعلام کرد که افغانستان از زمان اداره طالبان بر کابل در ۱۵ اوت ۲۰۲۱، حدود ۶.۷ میلیارد دلار کمک‌های بشردوستانه دریافت کرده است.

به گزارش اوچا، عواملی مانند اختلال در بخش بانکی، توقف ناگهانی همکاری‌های توسعه‌ای کشورهای دیگر با افغانستان، افزایش فقر و ناامنی غذایی، وقوع بدترین خشکسالی در سه دهه اخیر، و نگرانی از فروپاشی سیستم بهداشت عمومی، باعث افزایش تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در این کشور شده است.

این گزارش می‌افزاید که کمک‌های بشردوستانه توانسته است از بروز قحطی جلوگیری کند، شیوع بیماری‌های واگیردار مرتبط با آب را کنترل کند، خدمات بهداشتی را گسترش دهد، و زمین‌هایی برای مسکن، کشاورزی و آموزش در برخی مناطق به بهره‌برداری رساند.