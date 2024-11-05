دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) با انتشار گزارشی اعلام کرد که افغانستان از زمان اداره طالبان بر کابل در ۱۵ اوت ۲۰۲۱، حدود ۶.۷ میلیارد دلار کمکهای بشردوستانه دریافت کرده است.
به گزارش اوچا، عواملی مانند اختلال در بخش بانکی، توقف ناگهانی همکاریهای توسعهای کشورهای دیگر با افغانستان، افزایش فقر و ناامنی غذایی، وقوع بدترین خشکسالی در سه دهه اخیر، و نگرانی از فروپاشی سیستم بهداشت عمومی، باعث افزایش تعداد افراد نیازمند به کمکهای بشردوستانه در این کشور شده است.
این گزارش میافزاید که کمکهای بشردوستانه توانسته است از بروز قحطی جلوگیری کند، شیوع بیماریهای واگیردار مرتبط با آب را کنترل کند، خدمات بهداشتی را گسترش دهد، و زمینهایی برای مسکن، کشاورزی و آموزش در برخی مناطق به بهرهبرداری رساند.
اوچا همچنین هشدار داده است که عدم آمادگی افغانستان در برابر تهدیداتی مانند بلایای طبیعی و تغییرات اقلیمی میتواند به ظهور نیازهای جدید یا تشدید نیازهای موجود منجر شود. این نهاد با اشاره به «بهبود شکننده در زمینه ناامنی غذایی و فقر»، تاکید میکند که افغانستان همچنان در برابر بلایای طبیعی، اثرات تغییرات اقلیمی و تحولات ژئوپلیتیکی بسیار آسیبپذیر است. چنین مسائلی میتواند به طور ناگهانی نیازهای جدیدی ایجاد کرده و نیازهای کنونی را شدت بخشد.
این نهاد سازمان ملل همچنین هشدار داده است که در صورت کاهش بودجه کمکهای بشردوستانه در افغانستان، دستاوردهای بهدستآمده در سالهای اخیر بهسرعت از بین خواهد رفت و مردم آسیبپذیر دوباره با رنج و مشکلات بیشتری روبرو خواهند شد.
سازمانهای بشردوستانه تلاش میکنند از طریق همکاری با جامعه محلی و کانالهای غیررسمی، کمکهای ضروری و حمایتهای روانی و آموزشی را برای زنان و دختران افغان فراهم کنند.