هلال‌احمر (کیز‌يل‌ آی) ترکیه به دلیل تلاش‌های مستمر در ارائه خدمات بشردوستانه و اجرای برنامه‌های نوآورانه، موفق به کسب جایزه بین‌المللی هنری دیویسون شد.

جایزه بین‌المللی هنری دیویسون (Henry Davison Award) یکی از برجسته‌ترین جوایز جهانی در حوزه فعالیت‌های بشردوستانه محسوب می‌شود. این جایزه که به نام «هنری پ. دیویسون»، یکی از بنیان‌گذاران فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر، نام‌گذاری شده است، به سازمان‌هایی تعلق می‌گیرد که نقش مؤثری در ارتقا و بهبود امدادرسانی به جوامع آسیب‌دیده و کمک به انسان‌ها داشته‌اند.

هلال‌احمر ترکیه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: ما افتخار می‌کنیم که برنده جایزه هنری دیویسون شده‌ایم. این جایزه تقدیری از تلاش‌های بی‌وقفه داوطلبان ما، به‌ویژه کسانی که در برنامه‌های هلال‌احمر فعالیت دارند، است.