هلال‌احمر ترکیه برنده جایزه بین‌المللی «هنری دیویسون» شد
هلال احمر ترکیه به خاطر نوآوری‌ها و خدمات مستمر خود در حوزه بشردوستی، جایزه بین‌المللی هنری دیویسون را از آن خود کرد. این جایزه به ویژه به طرح «کیزیلای بدون محدودیت» اشاره دارد که هدف آن ارتقاء دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات اجتماعی است.
اقدامات بشردوستانه هلال‌‍احمر ترکیه در آفریقا/ عکس: AA
25 اکتبر 2024

هلال‌احمر (کیز‌يل‌ آی) ترکیه به دلیل تلاش‌های مستمر در ارائه خدمات بشردوستانه و اجرای برنامه‌های نوآورانه، موفق به کسب جایزه بین‌المللی هنری دیویسون شد.

جایزه بین‌المللی هنری دیویسون (Henry Davison Award) یکی از برجسته‌ترین جوایز جهانی در حوزه فعالیت‌های بشردوستانه محسوب می‌شود. این جایزه که به نام «هنری پ. دیویسون»، یکی از بنیان‌گذاران فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر، نام‌گذاری شده است، به سازمان‌هایی تعلق می‌گیرد که نقش مؤثری در ارتقا و بهبود امدادرسانی به جوامع آسیب‌دیده و کمک به انسان‌ها داشته‌اند.

هلال‌احمر ترکیه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: ما افتخار می‌کنیم که برنده جایزه هنری دیویسون شده‌ایم. این جایزه تقدیری از تلاش‌های بی‌وقفه داوطلبان ما، به‌ویژه کسانی که در برنامه‌های هلال‌احمر فعالیت دارند، است.

طرح «کیزیلای بدون محدودیت» (Barrier-Free Kızılay)، یکی از ابتکارات هلال‌احمر ترکیه، با هدف دسترسی گسترده‌تر و فراگیرتر به خدمات امدادی برای افراد دارای معلولیت ایجاد شده است. این پروژه تلاش دارد تا موانع دسترسی به خدمات اجتماعی و بشردوستانه برای این افراد را کاهش داده و امکان مشارکت آن‌ها در فرآیندهای امدادی را فراهم کند. این طرح اکنون موفق به دریافت جایزه بین‌المللی هنری دیویسون شده است.

 

 

