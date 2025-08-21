میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، گفت که سه کشور اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه قصد دارند با استفاده از مکانیسم ماشه موسوم به «اسنپ‌بک» تحریم‌های اقتصادی پیشین علیه ایران را بازگردانند و تهدید کرده‌اند که این اقدام را تا پایان ماه آگوست اجرا خواهند کرد، اما خود ناقض قطعنامه شورای امنیت و برجام هستند.

اولیانوف نوشت: این مکانیزم بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پیش‌بینی شده است، اما اجرای آن با مانعی جدی مواجه است: کشورهای اروپایی یادشده خود ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام هستند.