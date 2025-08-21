سیاست
1 دقیقه خواندن
روسیه: فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی قانونی نیست
میخائیل اولیانوف گفت که تلاش بریتانیا، آلمان و فرانسه برای فعال کردن «اسنپ‌بک» علیه ایران، با اصول حقوق بین‌الملل و برجام مغایرت دارد.
روسیه: فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی قانونی نیست
عکس : Reuters
21 اوت 2025

میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، گفت که سه کشور اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه قصد دارند با استفاده از مکانیسم ماشه موسوم به «اسنپ‌بک» تحریم‌های اقتصادی پیشین علیه ایران را بازگردانند و تهدید کرده‌اند که این اقدام را تا پایان ماه آگوست اجرا خواهند کرد، اما خود ناقض قطعنامه شورای امنیت و برجام هستند.

اولیانوف نوشت: این مکانیزم بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پیش‌بینی شده است، اما اجرای آن با مانعی جدی مواجه است: کشورهای اروپایی یادشده خود ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام هستند.

مطالب پیشنهادی

وی افزود: از منظر حقوقی، آن‌ها به عنوان ناقضان توافق، حق فعال‌سازی اسنپ‌بک را ندارند. اصل حسن‌نیت در حقوق بین‌الملل مانع آن است که طرفی تحت یک توافق ادعای حقوق کند در حالی که به تعهدات خود عمل نکرده است.

اولیانوف به نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره پیامدهای حقوقی ادامه حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا با وجود قطعنامه ۲۷۶ شورای امنیت سال ۱۹۷۰ اشاره کرد و تأکید کرد که تلاش سه کشور اروپایی برای فعال کردن اسنپ‌بک علی‌رغم عدم پایبندی خود، با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل در تضاد است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us