میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، گفت که سه کشور اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه قصد دارند با استفاده از مکانیسم ماشه موسوم به «اسنپبک» تحریمهای اقتصادی پیشین علیه ایران را بازگردانند و تهدید کردهاند که این اقدام را تا پایان ماه آگوست اجرا خواهند کرد، اما خود ناقض قطعنامه شورای امنیت و برجام هستند.
اولیانوف نوشت: این مکانیزم بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پیشبینی شده است، اما اجرای آن با مانعی جدی مواجه است: کشورهای اروپایی یادشده خود ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام هستند.
وی افزود: از منظر حقوقی، آنها به عنوان ناقضان توافق، حق فعالسازی اسنپبک را ندارند. اصل حسننیت در حقوق بینالملل مانع آن است که طرفی تحت یک توافق ادعای حقوق کند در حالی که به تعهدات خود عمل نکرده است.
اولیانوف به نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری درباره پیامدهای حقوقی ادامه حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا با وجود قطعنامه ۲۷۶ شورای امنیت سال ۱۹۷۰ اشاره کرد و تأکید کرد که تلاش سه کشور اروپایی برای فعال کردن اسنپبک علیرغم عدم پایبندی خود، با اصول بنیادین حقوق بینالملل در تضاد است.