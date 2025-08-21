سیاست
ده‌ها کشته و گروگان در حمله مسلحانه به مسجدی در ایالت کاتسینا نیجریه
در حمله مسلحانه به یک مسجد و خانه‌های اطراف در ایالت کاتسینا نیجریه، دست‌کم ۵۰ نفر کشته و حدود ۶۰ نفر دیگر توسط مهاجمان ربوده شدند؛ پلیس از آتش‌سوزی گسترده و تخریب ده‌ها خانه خبر داده است.
مردم در حال بررسی مسجدی آسیب‌دیده پس از انفجار در نیجریه / عکس آرشیوی: AP
21 اوت 2025

مقام‌های محلی در ایالت کاتسینا در شمال نیجریه اعلام کردند که شمار قربانیان حمله مسلحانه و آتش‌سوزی در یک مسجد و خانه‌های اطراف به ۵۰ نفر افزایش یافته و دست‌کم ۶۰ نفر نیز توسط مهاجمان ربوده شده‌اند.

این حمله خونین بامداد سه‌شنبه ۱۹ آگوست، در منطقه اونگووان مانتاو ایالت کاتسینا رخ داده است.

امینو ابراهیم، نماینده مجلس ایالتی، روز چهارشنبه ۲۰ آگوست، اعلام کرد که ۳۰ نمازگزار در داخل مسجد هدف تیراندازی قرار گرفته و جان باختند و ۲۰ نفر دیگر در خانه‌هایشان زنده‌زنده در آتش سوختند.

ابراهیم در صحن علنی مجلس با ابراز تأسف گفت: ۳۰ نفر در حال عبادت کشته شدند و ۲۰ نفر دیگر را سوخته پیدا کردیم؛ مردم ما نمی‌توانند در چنین شرایطی زندگی کنند. وی همچنین تأیید کرد که حدود ۶۰ نفر توسط مهاجمان ربوده شده‌اند.

سخنگوی پلیس ایالت کاتسینا نیز به خبرگزاری آنادولو گفت: مهاجمان علاوه بر تیراندازی کور و ایجاد رعب و وحشت، حدود ۲۰ خانه را به آتش کشیده‌اند. وی افزود: قبل از رسیدن نیروهای پلیس به محل، مهاجمان خانه‌های بیشتری را سوزانده و ده‌ها نفر را به گروگان گرفته بودند.

سرپرست موقت ایالت کاتسینا در واکنش به این فاجعه به دیدار رئیس ستاد ارتش نیجریه رفت و خواستار حمایت بیشتر نیروهای نظامی برای مقابله با گروه‌های تبهکار شد.

این گروه‌های مسلح که در نیجریه به «راهزنان» شهرت دارند، سال‌هاست امنیت شمال غرب و مرکز این کشور را تهدید می‌کنند و با حملات گسترده به روستاها، گروگان‌گیری‌های دسته‌جمعی برای دریافت باج و غارت اموال، رعب و وحشت در میان مردم ایجاد کرده‌اند.

رئیس‌جمهور نیجریه و مقامات فدرال وعده داده‌اند که با شدت بیشتری علیه تروریست‌ها و راهزنان اقدام کنند، اما ساکنان مناطق روستایی همچنان با تهدید جدی ناامنی و خشونت‌های مکرر روبه‌رو هستند.

