سرپرست موقت ایالت کاتسینا در واکنش به این فاجعه به دیدار رئیس ستاد ارتش نیجریه رفت و خواستار حمایت بیشتر نیروهای نظامی برای مقابله با گروه‌های تبهکار شد.

این گروه‌های مسلح که در نیجریه به «راهزنان» شهرت دارند، سال‌هاست امنیت شمال غرب و مرکز این کشور را تهدید می‌کنند و با حملات گسترده به روستاها، گروگان‌گیری‌های دسته‌جمعی برای دریافت باج و غارت اموال، رعب و وحشت در میان مردم ایجاد کرده‌اند.

رئیس‌جمهور نیجریه و مقامات فدرال وعده داده‌اند که با شدت بیشتری علیه تروریست‌ها و راهزنان اقدام کنند، اما ساکنان مناطق روستایی همچنان با تهدید جدی ناامنی و خشونت‌های مکرر روبه‌رو هستند.