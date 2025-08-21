سیاست
1 دقیقه خواندن
سفارت اتریش در تهران خدمات کنسولی خود را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق در آورد
سفارت اتریش در تهران اعلام کرد که خدمات کنسولی این سفارت تا اطلاع ثانوی به دلیل وجود «موانع فایق‌ناپذیر» به حالت تعلیق درآمده است.
سفارت اتریش در تهران خدمات کنسولی خود را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق در آورد
پرچم کشور اتریش / عکس: AA
21 اوت 2025

سفارت اتریش در تهران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که خدمات کنسولی خود را تا اطلاع ثانوی به دلیل وجود موانع فایق‌ناپذیر به حالت تعلیق درآورده است؛ در این بیانیه توضیحی درباره این موانع ارائه نشده است.

در این اطلاعیه آمده است که هیچ درخواست جدیدی پذیرفته نمی‌شود و درخواست‌هایی که پیش‌تر ثبت شده‌اند در حال حاضر قابل پردازش نیستند علاوه بر این هیچ اطلاعاتی درباره مراحل پردازش ارائه نمی‌شود.

همچنین امکان رزرو وقت جدید برای خدمات کنسولی وجود ندارد.

مطالب پیشنهادی

این خبر پس از آن منتشر شد که چند روز پیش سفارت آلمان نیز اعلام کرده بود که به طور موقت برای مراجعه‌کنندگان بسته است.

مرتبطTRT Global - تعطیلی سراسری در بسیاری از استان‌های ایران با هدف کاهش مصرف انرژی
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us