21 اوت 2025
سفارت اتریش در تهران با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد که خدمات کنسولی خود را تا اطلاع ثانوی به دلیل وجود موانع فایقناپذیر به حالت تعلیق درآورده است؛ در این بیانیه توضیحی درباره این موانع ارائه نشده است.
در این اطلاعیه آمده است که هیچ درخواست جدیدی پذیرفته نمیشود و درخواستهایی که پیشتر ثبت شدهاند در حال حاضر قابل پردازش نیستند علاوه بر این هیچ اطلاعاتی درباره مراحل پردازش ارائه نمیشود.
همچنین امکان رزرو وقت جدید برای خدمات کنسولی وجود ندارد.
این خبر پس از آن منتشر شد که چند روز پیش سفارت آلمان نیز اعلام کرده بود که به طور موقت برای مراجعهکنندگان بسته است.
