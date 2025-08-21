به گزارش رسانه‌های آمریکایی، وزارت امور خارجه ایالات متحده شاهد قریشی، مدیر مطبوعاتی ارشد خود در امور فلسطین و اسرائیل را پس از اختلاف بر سر مواضع وی درباره بحران غزه برکنار کرد.

قریشی که مخالفت خود را با طرح‌های جابه‌جایی اجباری فلسطینی‌ها مطرح کرده و به کاربرد اصطلاح «یهودا و سامره» برای کرانه باختری اعتراض کرده بود، هدف انتقاد مقامات ارشد قرار گرفت و اخراج شد.

وی در بیانیه‌ای اعلام کرد که پیش از این، انتقاداتش در سطوح عالی تأیید می‌شد، اما اکنون تکرار همان موضع باعث اخراجش شده و پرسش‌هایی درباره تغییر سیاست واشنگتن در قبال فلسطین مطرح کرده است.

برکناری او درست پس از اظهارنظرهای لورا لومر، چهره جنجالی راست افراطی آمریکایی، صورت گرفت.

لومر در شبکه‌های اجتماعی، قریشی را به ضدیت با ترامپ و ارتباط با گروه‌های طرفدار ایران متهم کرده است؛ ادعاهایی که از سوی قریشی رد شده است.