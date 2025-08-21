سیاست
اخراج مدیر مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا به دلیل مواضعش درباره غزه
شاهد قریشی، مدیر مطبوعاتی ارشد وزارت امور خارجه در امور فلسطین و اسرائیل، پس از بیان مواضع درباره سیاست‌های کاخ سفید، از جمله طرح آواره کردن صدها هزار فلسطینی از غزه، از سمت خود برکنار شد.
21 اوت 2025

به گزارش رسانه‌های آمریکایی، وزارت امور خارجه ایالات متحده شاهد قریشی، مدیر مطبوعاتی ارشد خود در امور فلسطین و اسرائیل را پس از اختلاف بر سر مواضع وی درباره بحران غزه برکنار کرد.

قریشی که مخالفت خود را با طرح‌های جابه‌جایی اجباری فلسطینی‌ها مطرح کرده و به کاربرد اصطلاح «یهودا و سامره» برای کرانه باختری اعتراض کرده بود، هدف انتقاد مقامات ارشد قرار گرفت و اخراج شد.

وی در بیانیه‌ای اعلام کرد که پیش از این، انتقاداتش در سطوح عالی تأیید می‌شد، اما اکنون تکرار همان موضع باعث اخراجش شده و پرسش‌هایی درباره تغییر سیاست واشنگتن در قبال فلسطین مطرح کرده است.

برکناری او درست پس از اظهارنظرهای لورا لومر، چهره جنجالی راست افراطی آمریکایی، صورت گرفت.

لومر در شبکه‌های اجتماعی، قریشی را به ضدیت با ترامپ و ارتباط با گروه‌های طرفدار ایران متهم کرده است؛ ادعاهایی که از سوی قریشی رد شده است.

لومر مدعی شد که نقش مستقیمی در اخراج او داشته و او را «عنصر نفوذی ایران» خواند.

تحلیلگران می‌گویند این رویدادها نشان‌دهنده نفوذ جریان‌های راست افراطی و رسانه‌ای بر تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی آمریکا در دولت ترامپ است.

اخیراً وزارت امور خارجه آمریکا صدور ویزای بازدیدکنندگان از غزه را پس از انتشار ویدئوهایی از ورود کودکان بیمار فلسطینی به آمریکا متوقف کرده بود.

