ارتش اسرائیل، روز چهارشنبه ۲۰ آگوست، اعلام کرد که مرحله تازهای از حمله زمینی خود با هدف محاصره و اشغال شهر غزه را آغاز کرده است. این حملات، بر اساس طرح کابینه اسرائیل، شامل جابهجایی اجباری صدها هزار فلسطینی به جنوب غزه و حملات گسترده به مناطق مسکونی خواهد بود.
افی دفرین، سخنگوی ارتش اسرائیل، در نشست خبری خود گفت که ارتش وارد مرحله دوم حمله زمینی با نام رمز «ارابههای جدعون» شده و نیروهایش اکنون در حاشیه شهر غزه مستقر هستند.
به گفته دفرین، ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش، دستور داده است تا ۶۰ هزار احضاریه جدید برای نیروهای ذخیره صادر و خدمت ۲۰ هزار نیروی ذخیره فعال تمدید شود.
کابینه امنیتی اسرائیل به ریاست بنیامین نتانیاهو تصمیم گرفته است تا این طرح به طور مرحلهای اجرا شود و نخستین مرحله آن با اشغال محله زیتون در جنوب شرقی غزه، روز ۱۱ آگوست آغاز شد.
شاهدان عینی گزارش دادهاند که در این حمله، ارتش با استفاده از رباتهای انفجاری و گلولهباران توپخانهای، خانههای مردم را تخریب کرده و موج جدیدی از آوارگی را برای ساکنان ایجاد کرده است.
این عملیات با هدف محاصره کامل غزه و انجام حملات زمینی به محلات مسکونی ادامه خواهد یافت.