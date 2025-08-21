سیاست
ارتش اسرائیل مرحله جدیدی از حمله زمینی برای اشغال غزه را آغاز کرد
ارتش اسرائیل روز گذشته اعلام کرد که مرحله تازه‌ای از حمله زمینی به شهر غزه با هدف محاصره و اشغال این منطقه را آغاز کرده است؛ عملیاتی که شامل جابه‌جایی اجباری صدها هزار فلسطینی و حملات گسترده به مناطق مسکونی است.
خودروهای ارتش اسرائیل/ عکس: AP
21 اوت 2025

ارتش اسرائیل، روز چهارشنبه ۲۰ آگوست، اعلام کرد که مرحله تازه‌ای از حمله زمینی خود با هدف محاصره و اشغال شهر غزه را آغاز کرده است. این حملات، بر اساس طرح کابینه اسرائیل، شامل جابه‌جایی اجباری صدها هزار فلسطینی به جنوب غزه و حملات گسترده به مناطق مسکونی خواهد بود.

افی دفرین، سخنگوی ارتش اسرائیل، در نشست خبری خود گفت که ارتش وارد مرحله دوم حمله زمینی با نام رمز «ارابه‌های جدعون» شده و نیروهایش اکنون در حاشیه شهر غزه مستقر هستند.

به گفته دفرین، ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش، دستور داده است تا ۶۰ هزار احضاریه جدید برای نیروهای ذخیره صادر و خدمت ۲۰ هزار نیروی ذخیره فعال تمدید شود.

کابینه امنیتی اسرائیل به ریاست بنیامین نتانیاهو تصمیم گرفته است تا این طرح به طور مرحله‌ای اجرا شود و نخستین مرحله آن با اشغال محله زیتون در جنوب شرقی غزه، روز ۱۱ آگوست آغاز شد.

شاهدان عینی گزارش داده‌اند که در این حمله، ارتش با استفاده از ربات‌های انفجاری و گلوله‌باران توپخانه‌ای، خانه‌های مردم را تخریب کرده و موج جدیدی از آوارگی را برای ساکنان ایجاد کرده است.

این عملیات با هدف محاصره کامل غزه و انجام حملات زمینی به محلات مسکونی ادامه خواهد یافت.

