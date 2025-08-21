ارتش اسرائیل، روز چهارشنبه ۲۰ آگوست، اعلام کرد که مرحله تازه‌ای از حمله زمینی خود با هدف محاصره و اشغال شهر غزه را آغاز کرده است. این حملات، بر اساس طرح کابینه اسرائیل، شامل جابه‌جایی اجباری صدها هزار فلسطینی به جنوب غزه و حملات گسترده به مناطق مسکونی خواهد بود.

افی دفرین، سخنگوی ارتش اسرائیل، در نشست خبری خود گفت که ارتش وارد مرحله دوم حمله زمینی با نام رمز «ارابه‌های جدعون» شده و نیروهایش اکنون در حاشیه شهر غزه مستقر هستند.

به گفته دفرین، ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش، دستور داده است تا ۶۰ هزار احضاریه جدید برای نیروهای ذخیره صادر و خدمت ۲۰ هزار نیروی ذخیره فعال تمدید شود.