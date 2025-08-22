منطقه‌
شمار قربانیان تصادف مرگبار در هرات به ۸۵ نفر رسید
در تصادف شدید یک اتوبوس مسافربری با کامیون و موتورسیکلت در هرات افغانستان، ۸۵ نفر جان خود را از دست دادند؛ براساس گزارش‌ها، اجساد قربانیان به دلیل شدت آتش‌سوزی غیر قابل‌ شناسایی اعلام شده‌اند.
سانحه مرگبار تصادف اتوبوس در هرات/ عکس: AP
شمار قربانیان تصادف شدید اتوبوس مسافربری با کامیون و موتورسیکلت در ولایت هرات افغانستان به ۸۵ نفر رسید. مقامات محلی اعلام کردند که اجساد قربانیان به دلیل شدت آتش‌سوزی قابل‌شناسایی نیستند.

این حادثه شامگاه سه‌شنبه ۱۹ آگوست، در منطقه گذره هرات رخ داده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از برخورد اتوبوس با یک کامیون و موتورسیکلت، یک وانت حامل بشکه‌های نفت منفجر شده و شعله‌های آتش اتوبوس و موتورسیکلت را نیز فرا گرفته است.

یک فرمانده اداره طالبان در این‌باره اعلام کرد: شدت سوختگی اجساد به حدی است که تنها با توجه به قد و جثه می‌توان حدس زد که قربانیان کودک، زن یا مرد هستند.

سخنگوی وزارت کشور اداره طالبان نیز افزود: علاوه بر ۸۵ کشته، دو نفر دیگر زخمی شده‌اند.

ساکنان محلی با اشاره به وضعیت نامناسب جاده‌ها و نبود نظارت کافی بر شرکت‌های مسافربری از مسئولین خواستند تا اقدامات جدی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی انجام دهد.

خانواده‌های قربانیان نیز با ابراز اندوه و خشم تأکید کردند که حوادث مشابه در افغانستان بارها رخ داده و تاکنون تدابیر مؤثری برای پیشگیری از آن‌ها اتخاذ نشده است.

