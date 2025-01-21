پارک فناوری ترکیه (بیلیشیم وادیسی) ترکیه با هدف گسترش فعالیتهای خود در اروپا، اولین گام خود را با برگزاری هکاتونی در یونان برمیدارد. این رویداد، فرصتی برای توسعهدهندگان و برنامهنویسان بهمنظور همکاری و رقابت در پروژههای نوآورانه در سطح بینالمللی خواهد بود. ارکام توزگن، مدیرکل پارک فناروی (بیلیشیم وادیسی) ترکیه در گفتوگو با آنادولو اعلام کرد که قصد دارند در اروپای شرقی یک برنامه شتابدهی ۶ ماهه افتتاح کنند.
برگزاری هکاتون در یونان؛ آغاز فعالیتهای پارک فناوری ترکیه در اروپا
هکاتون (Hackathon) یک رویداد رقابتی است که در آن برنامهنویسان، توسعهدهندگان نرمافزار، طراحان و دیگر متخصصان فناوری گرد هم میآیند تا در مدت زمان محدودی (معمولاً چند ساعت یا چند روز) روی پروژههای خاصی کار کنند. هدف از این رویدادها، حل مشکلات، ایجاد نوآوری و توسعه نرمافزارهای جدید است. همچنین، هکاتونها فضایی برای یادگیری، همکاری و رقابت ایجاد میکنند.
کلمه «هکاتون» از ترکیب دو واژه انگلیسی «هک» (Hack) و «ماراتون» (Marathon) تشکیل شده است. واژه «هک» در اینجا به معنای ایجاد یا اصلاح سریع نرمافزار برای حل یک مشکل خاص است، در حالی که «ماراتون» به طول مدت زمان رقابت اشاره دارد.
پارک فناوری ترکیه فعالیت خود را از سال ۲۰۱۹ آغاز کرده است و بهزودی برنامههای حمایتی و نوآورانهای را در اروپا برگزار خواهد کرد. این برنامهها با برگزاری یک «هکاتون» در یونان شروع میشوند. ارکام توزگن، مدیرعامل این پارک روز دوشنبه در گفتوگو با خبرگزاری آنادولو اعلام کرد که این هکاتون فرصتی برای برنامهنویسان و توسعهدهندگان است تا در آن با هم همکاری کرده، مسائل فناورانه را حل کنند و در پروژهها رقابت نمایند.
توزگن همچنین اشاره کرد که این پارک پیش از این یک برنامه حمایتی ششماهه در آذربایجان برگزار کرده است و حالا تصمیم به گسترش فعالیتهای خود به شرق اروپا دارد. وی گفت: تعداد شرکتهای فعال در پارک فناوری ما از ۷۰۰ شرکت فراتر رفته است و شامل سرمایهگذاریهای داخلی و بینالمللی میشود. علاوه بر این، سال گذشته بیش از ۶۰۰۰ دانشجو در رویدادهای ما شرکت کردند.
این پارک فناوری در راستای ارتقای نیروی انسانی ترکیه در حوزه فناوری نیز فعالیتهای آموزشی متعددی را پیادهسازی کرده است، از جمله پروژه «۴۲ ترکیه» که در زمینه علوم رایانه به آموزش میپردازد.
توزگن در ادامه گفت: بیش از ۱۲۰ تیم از ترکیه برای هکاتون امسال که در یونان برگزار میشود، ثبتنام کردهاند. مرحله اول این هکاتون در ترکیه و مرحله نهایی و مراسم اهدای جوایز در یونان برگزار خواهد شد.