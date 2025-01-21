پارک فناوری ترکیه (بیلیشیم وادیسی) ترکیه با هدف گسترش فعالیت‌های خود در اروپا، اولین گام خود را با برگزاری هکاتونی در یونان برمی‌دارد. این رویداد، فرصتی برای توسعه‌دهندگان و برنامه‌نویسان به‌منظور همکاری و رقابت در پروژه‌های نوآورانه در سطح بین‌المللی خواهد بود. ارکام توزگن، مدیرکل پارک فناروی (بیلیشیم وادیسی) ترکیه در گفت‌و‌گو با آنادولو اعلام کرد که قصد دارند در اروپای شرقی یک برنامه شتاب‌دهی ۶ ماهه افتتاح کنند.

برگزاری هکاتون در یونان؛ آغاز فعالیت‌های پارک فناوری ترکیه در اروپا

هکاتون (Hackathon) یک رویداد رقابتی است که در آن برنامه‌نویسان، توسعه‌دهندگان نرم‌افزار، طراحان و دیگر متخصصان فناوری گرد هم می‌آیند تا در مدت زمان محدودی (معمولاً چند ساعت یا چند روز) روی پروژه‌های خاصی کار کنند. هدف از این رویدادها، حل مشکلات، ایجاد نوآوری و توسعه نرم‌افزارهای جدید است. همچنین، هکاتون‌ها فضایی برای یادگیری، همکاری و رقابت ایجاد می‌کنند.

کلمه «هکاتون» از ترکیب دو واژه انگلیسی «هک» (Hack) و «ماراتون» (Marathon) تشکیل شده است. واژه «هک» در اینجا به معنای ایجاد یا اصلاح سریع نرم‌افزار برای حل یک مشکل خاص است، در حالی که «ماراتون» به طول مدت زمان رقابت اشاره دارد.