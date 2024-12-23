بر اساس گزارش آکسفام (Oxfam)، یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های بین‌المللی امدادرسانی برای ریشه‌کن کردن فقر، گرسنگی و بی‌عدالتی، تنها ۱۲ کامیون از مجموع ۳۴ کامیون مجاز طی ۲.۵ ماه گذشته موفق به انتقال کمک‌های غذایی و آبی به شمال غزه شده‌اند. این تأخیرها و موانع عمدی، شرایط انسانی در این منطقه را بحرانی‌تر کرده است.

در گزارش آکسفام آمده است که موانع نظامی اسرائیل و تأخیرهای عمدی از سوی ارتش این کشور، دسترسی به کمک‌های بشردوستانه را برای غیرنظامیان غزه غیرممکن ساخته است. این سازمان در بیانیه‌ای توضیح داد که از میان ۳۴ کامیون مجاز برای ورود به شمال غزه، تنها ۱۲ کامیون موفق به توزیع کمک‌ها شده‌اند.

این سازمان همچنین افزود: در برخی موارد، پس از تحویل کمک‌های غذایی و آبی به مدارس پناهگاهی، این مناطق به‌سرعت تخلیه شده و هدف گلوله‌باران قرار گرفته‌اند.

این وضعیت نشان‌دهنده مشکلات جدی در رساندن کمک‌ها به مردم غزه است، به‌ویژه در شرایطی که این منطقه در محاصره شدید نظامی قرار دارد.