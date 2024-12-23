سیاست
گزارش آکسفام: طی ۲.۵ ماه اخیر فقط ۱۲ کامیون کمک به شمال غزه رسیده است
پس از ۲.۵ ماه بحران، تنها ۱۲ کامیون از ۳۴ کامیون مجاز توانسته‌اند کمک‌های غذایی و آبی را به شمال غزه برسانند. موانع نظامی اسرائیل، ارسال کمک‌ها را متوقف کرده است.
موانع نظامی اسرائیل ارسال کمک‌ها را متوقف می کند / عکس: Reuters
23 دسامبر 2024

بر اساس گزارش آکسفام (Oxfam)، یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های بین‌المللی امدادرسانی برای ریشه‌کن کردن فقر، گرسنگی و بی‌عدالتی، تنها ۱۲ کامیون از مجموع ۳۴ کامیون مجاز طی ۲.۵ ماه گذشته موفق به انتقال کمک‌های غذایی و آبی به شمال غزه شده‌اند. این تأخیرها و موانع عمدی، شرایط انسانی در این منطقه را بحرانی‌تر کرده است.

در گزارش آکسفام آمده است که موانع نظامی اسرائیل و تأخیرهای عمدی از سوی ارتش این کشور، دسترسی به کمک‌های بشردوستانه را برای غیرنظامیان غزه غیرممکن ساخته است. این سازمان در بیانیه‌ای توضیح داد که از میان ۳۴ کامیون مجاز برای ورود به شمال غزه، تنها ۱۲ کامیون موفق به توزیع کمک‌ها شده‌اند.

این سازمان همچنین افزود: در برخی موارد، پس از تحویل کمک‌های غذایی و آبی به مدارس پناهگاهی، این مناطق به‌سرعت تخلیه شده و هدف گلوله‌باران قرار گرفته‌اند.

این وضعیت نشان‌دهنده مشکلات جدی در رساندن کمک‌ها به مردم غزه است، به‌ویژه در شرایطی که این منطقه در محاصره شدید نظامی قرار دارد.

آکسفام همچنین اشاره کرد که از تاریخ ۶ اکتبر، با تشدید محاصره نظامی در مناطق مختلف غزه، آژانس‌های بشردوستانه بین‌المللی با موانع گسترده‌ای در مسیر ارسال کمک‌ها مواجه شده‌اند. این سازمان‌ها از همان ابتدای ماه دسامبر گزارش داده‌اند که بسیاری از افراد آسیب‌پذیر در خانه‌ها و پناهگاه‌ها که از مواد غذایی و آب تهی شده‌اند، به کمک فوری نیاز دارند.

براساس گزارش آکسفام، کامیون‌های کمک پس از دریافت مجوز برای حرکت به سمت مقصد، در ایست و بازرسی‌های نظامی متوقف شده و سربازان اسرائیلی آن‌ها را مجبور به تخلیه در مناطق نظامی کرده‌اند که دسترسی برای غیرنظامیان ممکن نیست. این موانع باعث شده کمک‌ها به افرادی که بیشترین نیاز را دارند، نرسد.

در پی این شرایط، آژانس‌های بشردوستانه هشدار داده‌اند که هزاران نفر از مردم غزه همچنان از کمک‌ها محروم‌اند و در شرایط بحرانی به سر می‌برند. وضعیت انسانی در این منطقه به‌شدت وخیم است و نیاز فوری به گشایش مسیرهای امن برای ارسال کمک‌های بشردوستانه وجود دارد.

آکسفام که از سال ۱۹۴۲ در بریتانیا تأسیس شده، امروزه در بیش از ۹۰ کشور جهان فعالیت دارد. این سازمان به‌ویژه در شرایط بحران و جنگ‌های داخلی، خدمات حیاتی مانند توزیع کمک‌های غذایی، آب آشامیدنی، خدمات بهداشتی، پناهگاه و امدادرسانی به قربانیان فجایع طبیعی را فراهم می‌کند.

