طوفان دیپ‌سیک در بازار رمزارزها؛ کاهش ۳۰۰ میلیارد دلاری ارزش بازار!
رقیب چینی چت جی‌پی‌تی علاوه بر بازار بورس آمریکا شوک بزرگی به بازار رمزارزها وارد کرد و باعث کاهش ۳۰۰ میلیارد دلاری در ارزش این بازار شد.   
لوگوی دیپ‌سیک روی گوشی موبایل / عکس: Reuters
30 ژانویه 2025

انتشار هوش مصنوعی چینی رایگان و متن‌باز دیپ‌سیک، علاوه بر سقوط یک تریلیون دلاری بازار سهام آمریکا، باعث کاهش ۳۰۰ میلیارد دلاری ارزش بازار کریپتوکارنسی (رمزارزها) نیز شد و موجی از فروش دارایی‌های دیجیتال را به راه انداخت. حالا نگاه‌ها به تصمیم فدرال رزرو آمریکا در مورد نرخ بهره معطوف شده است. این تصمیم می‌تواند مسیر آینده بازارهای مالی و دارایی‌های دیجیتال را مشخص کند.

هوش مصنوعی چینی دیپ‌سیک، مدل زبانی بزرگ (LLM) با مصرف منابع به‌مراتب کمتری نسبت به رقبای خود، از‌جمله چت‌ جی‌پی‌تی شرکت آمریکایی اوپن‌ای‌آی(OpenAI) و جمینای شرکت گوگل فعالیت می‌کند. افزایش سریع محبوبیت این هوش مصنوعی در فروشگاه‌های اپلیکیشن‌های موبایل جهانی، منجر به افت سهام در شرکت‌های فناوری بزرگ غربی از‌جمله انویدیا شد.

در‌حالی‌که انویدیا و دیگر شرکت‌هایی که ارزش بازار خود را به‌دلیل آمدن دیپ‌سیک از دست داده‌ بودند، روند بازیابی‌ها را تجربه می‌کنند، بیت‌کوین بیش از ۵ درصد از ارزش خود را از دست داده است و آلت‌کوین‌ها تا ۱۵ درصد سقوط کرده‌اند. پروژه‌های هوش مصنوعی مبتنی بر بلاک‌چین نیز بیشترین کاهش‌ها را داشته‌اند. ارزش کل بازار کریپتوکارنسی از ۶.۳ تریلیون دلار به ۳.۳ تریلیون دلار کاهش یافته است.

کاهش دارایی‌های کریپتوکارنسی

مصطفی باتوحان طوفانر، اقتصاددان دانشگاه بیکنت استانبول در گفتگو با خبرگزاری آنادولو اظهار داشت که توانایی دیپ‌سیک در ارائه خدمات هوش مصنوعی کارآمدتر با هزینه کمتر، نگرانی‌هایی را در خصوص قابلیت پروژه‌های هوش مصنوعی گران‌قیمت ایجاد کرده و در کاهش دارایی‌های کریپتوکارنسی نقش داشته است.

وی افزود: همان‌طور که در سایر بخش‌های صنعت نیز دیده می‌شود، هوش مصنوعی در بازاز کریپتوکارنسی یک نیروی محرکه اصلی محسوب می‌شود. حجم سرمایه‌گذاری در این حوزه چشمگیر است و چیپ‌ها نقش اساسی در استخراج کریپتوکارنسی ایفا می‌کنند. به همین دلیل، پیشرفت‌ در حوزه هوش مصنوعی و فناوری چیپ می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر بازار کریپتوکارنسی بگذارد.

طوفانر به این موضوع نیز اشاره کرد که بعد از بازگشت دونالد ترامپ، ارزش بیت‌کوین و چندین کریپتوکارنسی دیگر، به بالاترین سطح خود رسید. این امر به دلیل انتظارات موجود از سیاست‌های اقتصادی حامی کریپتوکارنسیها بود که منجر به تقویت روند صعودی بازار شد.

او تأکید کرد که دوره‌های صعودی معمولاً به برداشت سود می‌انجامند و ظهور دیپ‌سیک انگیزه‌ای قوی برای سرمایه‌گذاران جهت تحقق سودها ایجاد کرده است. سؤال اصلی این است که دیگر پروژه‌های هوش مصنوعی چگونه به دیپ‌سیک واکنش نشان خواهند داد.

در میان‌مدت، تحولات ژئوپلیتیکی ناشی از سیاست‌های تجاری ترامپ نیز بر بازار کریپتوکارنسیها تأثیر خواهد گذاشت. انتظار می‌رود بازار کریپتوکارنسیها وارد دوره صعودی جدیدی شود، اما نوسانات کوتاه‌مدت ادامه خواهد داشت. تصمیم فدرال رزرو در خصوص نرخ بهره و دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی، عوامل کلیدی خواهند بود و اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در مورد زمان کاهش نرخ‌ها تأثیر چشمگیری بر احساسات بازار خواهد داشت.

