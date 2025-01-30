انتشار هوش مصنوعی چینی رایگان و متن‌باز دیپ‌سیک، علاوه بر سقوط یک تریلیون دلاری بازار سهام آمریکا، باعث کاهش ۳۰۰ میلیارد دلاری ارزش بازار کریپتوکارنسی (رمزارزها) نیز شد و موجی از فروش دارایی‌های دیجیتال را به راه انداخت. حالا نگاه‌ها به تصمیم فدرال رزرو آمریکا در مورد نرخ بهره معطوف شده است. این تصمیم می‌تواند مسیر آینده بازارهای مالی و دارایی‌های دیجیتال را مشخص کند.

هوش مصنوعی چینی دیپ‌سیک، مدل زبانی بزرگ (LLM) با مصرف منابع به‌مراتب کمتری نسبت به رقبای خود، از‌جمله چت‌ جی‌پی‌تی شرکت آمریکایی اوپن‌ای‌آی(OpenAI) و جمینای شرکت گوگل فعالیت می‌کند. افزایش سریع محبوبیت این هوش مصنوعی در فروشگاه‌های اپلیکیشن‌های موبایل جهانی، منجر به افت سهام در شرکت‌های فناوری بزرگ غربی از‌جمله انویدیا شد.

در‌حالی‌که انویدیا و دیگر شرکت‌هایی که ارزش بازار خود را به‌دلیل آمدن دیپ‌سیک از دست داده‌ بودند، روند بازیابی‌ها را تجربه می‌کنند، بیت‌کوین بیش از ۵ درصد از ارزش خود را از دست داده است و آلت‌کوین‌ها تا ۱۵ درصد سقوط کرده‌اند. پروژه‌های هوش مصنوعی مبتنی بر بلاک‌چین نیز بیشترین کاهش‌ها را داشته‌اند. ارزش کل بازار کریپتوکارنسی از ۶.۳ تریلیون دلار به ۳.۳ تریلیون دلار کاهش یافته است.

کاهش دارایی‌های کریپتوکارنسی

مصطفی باتوحان طوفانر، اقتصاددان دانشگاه بیکنت استانبول در گفتگو با خبرگزاری آنادولو اظهار داشت که توانایی دیپ‌سیک در ارائه خدمات هوش مصنوعی کارآمدتر با هزینه کمتر، نگرانی‌هایی را در خصوص قابلیت پروژه‌های هوش مصنوعی گران‌قیمت ایجاد کرده و در کاهش دارایی‌های کریپتوکارنسی نقش داشته است.