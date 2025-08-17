مقامهای پاکستانی اعلام کردند شمار قربانیان بارشهای شدید و رانش زمین در مناطق مختلف این کشور به ۳۵۱ نفر رسیده است.
به گزارش رسانههای محلی، ایالت خیبرپختونخوا بیشترین آسیب را متحمل شده و تاکنون ۳۲۸ نفر در این منطقه جان خود را از دست دادهاند. همچنین در گلگت-بلتستان ۱۲ نفر و در کشمیر تحت کنترل پاکستان ۱۱ نفر کشته شدهاند.
با وجود ادامه عملیات امداد و جستوجو در مناطق آسیبدیده، نگرانیها از افزایش قربانیان همچنان پابرجاست. سیلابهای ویرانگر خانهها، مراکز تجاری و زیرساختها را تخریب کرده و دولت محلی خیبرپختونخوا در تمامی مناطق سیلزده وضعیت اضطراری اعلام کرده است.
اداره مدیریت بحران این استان ۹ منطقه از جمله سوات، بونیر، مانسهره و شانگلا را در وضعیت بحرانی معرفی کرده است. تنها در منطقه بونیر تاکنون ۲۰۹ نفر جان باخته، ۱۳۴ نفر مفقود و ۱۵۹ نفر زخمی شدهاند. سه گردان ارتش و حدود ۳۰۰ داوطلب دفاع مدنی در حال اجرای عملیات نجات هستند و میان آسیبدیدگان مواد غذایی، چادر و پتو توزیع میشود.
علی امین گاداپور، وزیر ارشد خیبرپختونخوا، در بازدید از مناطق سیلزده تأکید کرده است که دولت در زمینه بازسازی و کمک به بازماندگان هیچ تلاشی را فروگذار نخواهد کرد.
همچنین روز شنبه ۱۶ آگوست در خیبرپختونخوا عزای عمومی اعلام شد و پرچمها به حالت نیمهافراشته درآمد. در همین حال سازمان ملی مدیریت بحران نسبت به آغاز دور تازه بارندگیهای موسمی از ۲۲ آگوست تا ۱۰ سپتامبر هشدار داده است.
بارانهای موسمی که معمولاً از ژوئن تا سپتامبر ادامه دارند، هر سال خسارات سنگینی در آسیای جنوبی بهجا میگذارند. با این حال کارشناسان میگویند تغییرات اقلیمی در سالهای اخیر شدت و غیرقابلپیشبینی بودن این بارشها را افزایش داده است.