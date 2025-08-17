مقام‌های پاکستانی اعلام کردند شمار قربانیان بارش‌های شدید و رانش زمین در مناطق مختلف این کشور به ۳۵۱ نفر رسیده است.

به گزارش رسانه‌های محلی، ایالت خیبرپختونخوا بیشترین آسیب را متحمل شده و تاکنون ۳۲۸ نفر در این منطقه جان خود را از دست داده‌اند. همچنین در گلگت-بلتستان ۱۲ نفر و در کشمیر تحت کنترل پاکستان ۱۱ نفر کشته شده‌اند.

با وجود ادامه عملیات امداد و جست‌وجو در مناطق آسیب‌دیده، نگرانی‌ها از افزایش قربانیان همچنان پابرجاست. سیلاب‌های ویرانگر خانه‌ها، مراکز تجاری و زیرساخت‌ها را تخریب کرده و دولت محلی خیبرپختونخوا در تمامی مناطق سیل‌زده وضعیت اضطراری اعلام کرده است.

اداره مدیریت بحران این استان ۹ منطقه از جمله سوات، بونیر، مانسهره و شانگلا را در وضعیت بحرانی معرفی کرده است. تنها در منطقه بونیر تاکنون ۲۰۹ نفر جان باخته، ۱۳۴ نفر مفقود و ۱۵۹ نفر زخمی شده‌اند. سه گردان ارتش و حدود ۳۰۰ داوطلب دفاع مدنی در حال اجرای عملیات نجات هستند و میان آسیب‌دیدگان مواد غذایی، چادر و پتو توزیع می‌شود.