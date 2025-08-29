نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، روز پنجشنبه ۲۸ آگوست، همزمان با تشدید تنشها با آمریکا، طی سخنانی در یک مراسم نظامی در کاراکاس اظهار داشت که هیچ قدرت خارجی قادر به ورود به ونزوئلا نخواهد بود.
وی با اشاره به تصمیم دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، برای اعزام نیروی نظامی به منطقه کارائیب، این اقدام را محاصره و اقدام آزاردهنده خواند که موجب نقض منشور سازمان ملل میشود.
مادورو تصریح کرد: امروز، پس از ۲۰ روز محاصره بیوقفه، ما قویتر از دیروز هستیم و از حمایت بیشتر داخلی و بینالمللی برخورداریم.
رئیسجمهور ونزوئلا همچنین از اقدام گوستاوو پترو، رئیسجمهور کلمبیا، در اعزام ۲۵ هزار سرباز به منطقه کاتاتومبو در مرز مشترک میان دو کشور قدردانی کرد و آن را نشانهای از اتحاد برای صلح و حفاظت از سرزمینهای دو ملت دانست.
لازم به ذکر است، بر اساس دستور اجرایی ترامپ، عملیات گستردهای علیه کارتلهای مواد مخدر در آمریکای لاتین آغاز شده که اعزام یک زیردریایی، هفت ناو جنگی و چهارهزار تفنگدار دریایی به کارائیب را شامل میشود.
مادورو که در این مراسم به همراه ولادیمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع ونزوئلا و فرماندهان عالیرتبه ارتش این کشور حضور داشت، بار دیگر تأکید کرد: هیچ قدرتی قادر به تعرض به سرزمین مقدس ونزوئلا و آمریکای جنوبی نخواهد بود.