نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، روز پنجشنبه ۲۸ آگوست، هم‌زمان با تشدید تنش‌ها با آمریکا، طی سخنانی در یک مراسم نظامی در کاراکاس اظهار داشت که هیچ قدرت خارجی قادر به ورود به ونزوئلا نخواهد بود.

وی با اشاره به تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، برای اعزام نیروی نظامی به منطقه کارائیب، این اقدام را محاصره و اقدام آزاردهنده خواند که موجب نقض منشور سازمان ملل می‌شود.

مادورو تصریح کرد: امروز، پس از ۲۰ روز محاصره بی‌وقفه، ما قوی‌تر از دیروز هستیم و از حمایت بیشتر داخلی و بین‌المللی برخورداریم.

رئیس‌جمهور ونزوئلا همچنین از اقدام گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا، در اعزام ۲۵ هزار سرباز به منطقه کاتاتومبو در مرز مشترک میان دو کشور قدردانی کرد و آن را نشانه‌ای از اتحاد برای صلح و حفاظت از سرزمین‌های دو ملت دانست.