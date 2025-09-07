منطقه‌
1 دقیقه خواندن
درخواست کمک فوری ۴ میلیون دلاری سازمان جهانی بهداشت برای زلزله‌زدگان افغانستان
سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد برای ارائه کمک‌های ضروری به بازماندگان زلزله مرگ‌بار شرق افغانستان به ۴ میلیون دلار بودجه فوری نیاز دارد.
نیروهای امدادی به زلزله‌زدگان کنر در افغانستان کمک می‌کنند / عکس: AP
7 سپتامبر 2025

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد برای ارائه کمک‌های حیاتی به بازماندگان زلزله مرگ‌بار شرق افغانستان به ۴ میلیون دلار بودجه فوری نیاز دارد. این سازمان هشدار داد بدون حمایت مالی فوری، توانایی ارائه خدمات بهداشتی و کمک‌های اضطراری محدود خواهد شد.

این کمک‌ها شامل ارائه مراقبت‌های پزشکی، گسترش تیم‌های سلامت سیار و پشتیبانی از خدمات آب، بهداشت و محیط زیست در مناطق زلزله‌زده خواهد بود. براساس اعلام اداره طالبان، شمار کشته‌شدگان این زلزله به ۲ هزار و ۲۰۵ نفر رسیده است.

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است پس از زلزله ۶ ریشتری روز ۳۱ آگوست در شرق افغانستان، تعداد کشته‌ها و مجروحان افزایش یافته است. گزارش‌ها حاکی است از اولین ساعات وقوع زلزله، بسیاری زیر آوار مانده و بیش از ۶ هزار و ۷۸۲ خانه تخریب شده که باعث بی‌خانمانی هزاران نفر و مواجهه آن‌ها با شرایط دشوار شده است.

بیمارستان‌ها نیز با مجروحانی مواجه‌اند که نیازمند جراحی‌های اورژانسی و مراقبت‌های پزشکی حیاتی هستند. مقامات محلی این زلزله را یکی از شدیدترین زلزله‌های تاریخ افغانستان توصیف کرده‌اند.

