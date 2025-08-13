رسانه‌های ایران به نقل از آخرین مطالعه مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم این کشور گزارش داده‌اند که در سال گذشته، بیش از ۳۵ هزار و ۵۰۰ مرگ در ایران بر اثر مواجهه طولانی‌مدت با ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون ثبت شده است. نتایج نشان می‌دهد غلظت این آلاینده‌ها نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش یافته و اجرای قانون هوای پاک اثربخشی لازم را نداشته است. هزینه اقتصادی مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا نیز حدود ۱۴ میلیارد دلار برآورد شده است.

عباس شاهسونی، معاون مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: آلودگی هوا پس از فشار خون بالا دومین عامل خطر مرگ‌ومیر در جهان و عامل بیش از یک‌هشتم مرگ‌های جهانی است.

به گفته وی، بررسی‌های انجام شده در ۸۳ شهر ایران با جمعیتی بیش از ۵۷ میلیون نفر نشان می‌دهد در سال گذشته به طور میانگین ۳۵ هزار و ۵۴۰ مرگ به آلودگی هوا نسبت داده می‌شود.

بر پایه این مطالعه، ۱۲.۷ درصد مرگ‌های طبیعی در این شهرها ناشی از مواجهه با ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بوده است. بیماری‌های ایسکمیک قلبی، سکته مغزی، سرطان ریه و بیماری‌های مزمن انسداد ریوی بیشترین ارتباط را با این آلاینده‌ها دارند.