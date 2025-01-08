مدل T10X خودروی ملی توگ در سال ٢٠٢۴ با فروش بیش از ٣٠، ٠٠٠ دستگاه، سهم ٣٠ درصدی از بازار خودروهای برقی ترکیه را به خود اختصاص داد و در میان تمامی انواع خودروهای موجود در بازار (سواری و شاسی‌بلند)، به پرفروش‌ترین مدل تبدیل شد.

در دسامبر ٢٠٢۴، این مدل در بازار خودروهای برقی با سهم ٢۶ درصدی از فروش پیشتاز بود. علاوه بر این، توگ با رشد ۵٣ درصدی در فروش نسبت به سال گذشته، به پنجمین مدل پرفروش در تمامی دسته‌بندی‌ها تبدیل شد و سهم بازار برند توگ به ٣.٠٧ درصد رسید.

گسترش فعالیت‌ها و پیشرفت‌های فنی خودروی ملی توگ