توگ، پرفروش‌ترین خودروی برقی ترکیه در ۲۰۲۴
خودروی ملی توگ مدل T10X، با رشد ۵۳.۶۷ درصدی فروش نسبت به سال گذشته، پرفروش‌ترین خودرو برقی شاسی‌بلند ترکیه در ۲۰۲۴ شد.
مدل T10X خودروی ملی توگ در سال ٢٠٢۴ با فروش بیش از ٣٠، ٠٠٠ دستگاه، سهم ٣٠ درصدی از بازار خودروهای برقی ترکیه را به خود اختصاص داد. / عکس : AA
8 ژانویه 2025

مدل T10X خودروی ملی توگ در سال ٢٠٢۴ با فروش بیش از ٣٠، ٠٠٠ دستگاه، سهم ٣٠ درصدی از بازار خودروهای برقی ترکیه را به خود اختصاص داد و در میان تمامی انواع خودروهای موجود در بازار (سواری و شاسی‌بلند)، به پرفروش‌ترین مدل تبدیل شد.

در دسامبر ٢٠٢۴، این مدل در بازار خودروهای برقی با سهم ٢۶ درصدی از فروش پیشتاز بود. علاوه بر این، توگ با رشد ۵٣ درصدی در فروش نسبت به سال گذشته، به پنجمین مدل پرفروش در تمامی دسته‌بندی‌ها تبدیل شد و سهم بازار برند توگ به ٣.٠٧ درصد رسید.

گسترش فعالیت‌ها و پیشرفت‌های فنی خودروی ملی توگ

توگ به‌دنبال گسترش حضور خود در بازارهای بین‌المللی، به‌ویژه اروپا است و به توسعه امکانات مهندسی و طراحی خود ادامه می‌دهد. این شرکت در حال حاضر به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان پیشرو در صنعت خودروهای برقی شناخته می‌شود.

مدل‌های خودروهای توگ از باتری‌های لیتیوم-یونی پیشرفته استفاده می‌کنند که قادر به شارژ ٨٠ درصدی در مدت زمان ٣٠ دقیقه هستند و محدوده‌ مسافت در حدود ۵٠٠ کیلومتر را تامین می‌کنند. مدل‌های مختلف این خودروها شتاب قابل‌توجهی دارند، به طوری که مدل ٢٠٠ اسب‌بخاری در ۶.٧ ثانیه از صفر به ١٠٠ کیلومتر در ساعت می‌رسد و مدل ۴٠٠ اسب‌بخاری این زمان را به کمتر از ٨.۴ ثانیه کاهش می‌دهد.

این خودروها همچنین از قابلیت اتصال به اینترنت از طریق شبکه‌های ۴G و ۵G برخوردار هستند.

