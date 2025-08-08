الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، و نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، هشتم آگوست، در نشست سه‌جانبه‌ای به میزبانی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در کاخ سفید، بیانیه مشترکی را امضا کردند.

ترامپ پس از دیدارهای دوجانبه با دو طرف و حضور در نشست خبری مشترک اعلام کرد که ارمنستان و آذربایجان متعهد شده‌اند درگیری‌ها را متوقف، روابط تجاری و دیپلماتیک را آغاز کنند و به تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند.

وی این توافق را فرصتی مهم برای صلح در منطقه خواند و از لغو تحریم‌های دفاعی علیه آذربایجان خبر داد.

این بیانیه که به‌عنوان «نقشه راه صلح» میان دو کشور شناخته می‌شود، در جریان این نشست به امضای طرفین رسید.

الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، روز امضای بیانیه مشترک با ارمنستان را «روز نگارش تاریخ جدید» توصیف کرد و گفت: این توافق می‌تواند خطوط ارتباطی جدیدی ایجاد کرده و برای سرمایه‌گذاری، رفاه و ثبات، فرصت‌های متعددی در اختیار کشورهای مختلف قرار دهد.

وی با تأکید بر اینکه امروز روزی تاریخی است، صلح در قفقاز برقرار خواهد شد و این برای کل منطقه فرصت‌های بزرگی به همراه خواهد داشت، افزود: اطمینان دارم که ارمنستان و آذربایجان شجاعت و مسئولیت‌پذیری لازم برای صلح نشان خواهند داد.

علی‌اف با قدردانی از تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تصریح کرد: صفحه درگیری، تنش و خون‌ریزی را می‌بندیم و آینده‌ای روشن و امن برای فرزندانمان فراهم خواهیم کرد؛ وی این تحول را گامی در جهت برقراری صلحی پایدار در قفقاز دانست.

رئیس‌جمهور آذربایجان همچنین از آغاز روند شراکت راهبردی با آمریکا خبر داد و آن را دستاوردی تاریخی توصیف کرد که شامل همکاری در حوزه‌هایی همچون سرمایه‌گذاری متقابل، تجارت، انرژی، حمل‌ونقل، ترانزیت، هوش مصنوعی، صنایع دفاعی، فروش تسلیحات و مبارزه با تروریسم خواهد بود.