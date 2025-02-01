جان پییر لاکروا، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور عملیات صلح، روز جمعه ۳۱ ژانویه، پس از بازگشت از سفر پنجروزه خود به خاورمیانه، در مقر سازمان ملل اعلام کرد که حضور نظامی اسرائیل در این منطقه برخلاف توافقنامه ۱۹۷۴ بین سوریه و اسرائیل است و همچنان برای کارکنان هیئت سازمان ملل چالشهایی ایجاد میکند.
وی با اشاره به اینکه در دیدار با مقامات تأکید کرده که ادامه حضور نیروهای اسرائیلی در منطقه نقض آشکار قوانین بینالمللی است، توضیح داد: اسرائیل این وضعیت را موقتی میداند؛ اما هرچه زودتر این حضور نظامی پایان یابد، بهتر خواهد بود.
در این نشست یکی از خبرنگاران از اقدامات عملی سازمان ملل برای وادارکردن اسرائیل به خروج از این منطقه پرسید. لاکروا در پاسخ گفت: آنچه در حال حاضر میتوانیم انجام دهیم، ادامه یادآوری به مقامات اسرائیلی است که حضورشان در منطقه حائل تخلف محسوب میشود و ما مشتاقانه منتظر پایان این نقض هستیم.
این مقام سازمان ملل افزود که در جریان سفرش به منطقه، با مقامات سوریه درباره مأموریت سازمان ملل گفتوگو کرده و از دریافت پاسخ مثبت از طرف سوریهایها خبر داد.
وی همچنین نگرانی خود را نسبت به حضور نظامی اسرائیل در جنوب لبنان ابراز کرد و گفت که وضعیت در منطقه متغیر است، اما در حال حاضر آرام به نظر میرسد. لاکروا تأکید کرد که مقامات سازمان ملل بر لزوم احترام اسرائیل به امنیت غیرنظامیان و اموال آنان پافشاری کردهاند.
لازم به ذکر است که همزمان با فروپاشی رژیم ۶۱ ساله بعث سوریه در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ارتش اسرائیل حملات خود را در سوریه تشدید کرده است.
ارتش اسرائیل در حال تخریب زیرساختها است و دامنه اشغال خود را در بلندیهای جولان اشغالی گسترش داده است.
با پیشروی در منطقه حائل اطراف جولان، ارتش اسرائیل اشغال خود را تعمیق بخشیده و به فاصله ۲۵ کیلومتری از پایتخت، دمشق، رسیده است.