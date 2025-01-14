اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه اداره جدید سوریه، امروز سه‌شنبه، چهاردهم ژانویه اعلام کرد که روز چهارشنبه برای اولین‌بار در یک سفر رسمی در مقام وزیر امور خارجه به ترکیه می‌آید. این سفر با هدف بررسی روابط دوجانبه و مسائل مشترک میان دو کشور انجام می‌شود.

وی در پستی که به زبان ترکی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده است، نوشت: «به نمایندگی از سوریه جدید، فردا اولین سفر رسمی خود را به جمهوری ترکیه، کشوری که چهارده سال است همواره در کنار مردم سوریه قرار دارد، انجام خواهیم داد.»

به گزارش رسانه‌های سوریه، اسعد الشیبانی در این دیدار با یک هیئت بلندپایه همراه خواهد بود. شامل مرهف ابوقصره، وزیر دفاع و انس خطاب، رئیس اطلاعات عمومی سوریه از اعضای این هیئت خواهند بود.