ترکیه
وزیر امور خارجه سوریه برای اولین‌بار در یک سفر رسمی به ترکیه می‌آید
اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه اداره جدید سوریه، امروز اعلام کرد که فردا برای اولین‌بار در جریان سفر رسمی به ترکیه می‌آید. این سفر در راستای بررسی روابط دوجانبه و مسائل مشترک میان دو کشور انجام می‌شود.
اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه اداره جدید سوریه در نشست وزرای خارجه کشورهای عربی در ریاض / عکس: AA
14 ژانویه 2025

اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه اداره جدید سوریه، امروز سه‌شنبه، چهاردهم ژانویه اعلام کرد که روز چهارشنبه برای اولین‌بار در یک سفر رسمی در مقام وزیر امور خارجه به ترکیه می‌آید. این سفر با هدف بررسی روابط دوجانبه و مسائل مشترک میان دو کشور انجام می‌شود.

وی در پستی که به زبان ترکی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده است، نوشت: «به نمایندگی از سوریه جدید، فردا اولین سفر رسمی خود را به جمهوری ترکیه، کشوری که چهارده سال است همواره در کنار مردم سوریه قرار دارد، انجام خواهیم داد.»

به گزارش رسانه‌های سوریه، اسعد الشیبانی در این دیدار با یک هیئت بلندپایه همراه خواهد بود. شامل مرهف ابوقصره، وزیر دفاع و انس خطاب، رئیس اطلاعات عمومی سوریه از اعضای این هیئت خواهند بود.

یکشنبه گذشته، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در جریان نشست بین‌المللی درباره سوریه که در ریاض، پایتخت عربستان سعودی برگزار شد، با همتای سوریه‌ای خود دیدار کرد.

پیش‌از‌این نیز در تاریخ ۲۲ دسامبر سال گذشته، هیئتی بلندپایه از ترکیه به ریاست هاکان فیدان به دمشق سفر کرده بود. در این سفر، این هیئت با احمد الشرع، رهبر اداره جدید سوریه، دیدار و درباره مسائل مهم منطقه‌ای و دوجانبه گفت‌وگو کرده بودند.

وزیر امور خارجه ترکیه، پس از این دیدار در یک کنفرانس خبری گفته بود: ما از اداره جدید سوریه در برقراری ثبات، مبارزه با تروریسم، تقویت اقتصاد و تضمین بازگشت آوارگان سوری به خانه‌هایشان حمایت می‌کنیم.

