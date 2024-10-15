اولین سمپوزیوم بینالمللی دیاسپورای تُرک به میزبانی دانشگاه بنعلی ییلدیریم ارزینجان آغاز شد. این سمپوزیوم در سالن پرفسور دکتر اردوغان بویوککاساپ مرکز کنگره و فرهنگ این دانشگاه بهمدت دو روز برگزار خواهد شد.
در مراسم افتتاحیه، رئیس شورای ریشسفیدان سازمان دولتهای تُرک، بنعلی ییلدیریم که بهصورت آنلاین شرکت داشت، از نقش مهم و تأثیرگذار دیاسپورا در توسعه کشورها سخن گفت.
وی با اشارهبه تهدیداتی که مورد توجه دیاسپورا است، افزود: در رأس این تهدیدها بحث آسمیلاسیون قرار گرفته است. مهاجرت و سکونت شهروندان یک کشور در کشوری دیگر و درپی آن محافظت و تقویت ارزشهای ملی و شخصی و انتقال آنها به نسلهای بعدی از مهمترین مسائل در این حوزه است.
بنعلی ییلدیریم گفت: متأسفانه نسلهای سوم و چهارم ترکهایی که در سالهای انتهایی دهه شصت میلادی به اروپا مهاجرت کردهاند، در معرض آسمیلاسیون شدید هستند؛ در این شرایط مسئله اساسی و صحیح، ادغام بدون آسمیله شدن در جامعهای که مهاجرت صورت گرفته است، میباشد؛ ما دراین صورت است که میتوانیم بگوییم موفق شدهایم.
آقای ییلدیریم با تأکید بر اهمیت وجود دیاسپورای سازمان دولتهای ترک و اشاره بهاینکه ۳۰۰ میلیون ترک در جهان درحال زندگیست، گفت: آنطور که میدانید سازمان دولتهای ترک جغرافیایی با ۱۷۰ میلیون جمعیت، ۲ تریلیون تولید ناخالص ملی و ۸۰۰ میلیارد دلار تجارت خارجی، از سرزمین بالکان تا دریای بایکال را شامل میشود و بهسرعت درحال توسعه گستره نفوذی خود است.
با درنظر گرفتن این شرایط جمعیتهای دیاسپورایی مختلف باید هرچه سریعتر پینودهای ارتباطی خود را تشکیل دهند و در راستای حفظ منافع مشترک برای قرارگیری مؤثر در رقابتهای جهانی قد بردارند.
معاون وزیر فرهنگ و توریسم ترکیه، باتوحان مومجو، ضمن اشارهبه دشواریهای دیاسپورای ترک، افزود: در سطح جهان دیاسپورای ترک جمعیتی بالغبر ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر میباشد که این جمعیت میتواند در حوزههای مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نقس مؤثر بازی کند.
در این سمپوزیوم معاون حزب حرکت ملیگرای ترکیه (MHP) پروفسور دکتر ایلیاس توپساکال، نماینده مجلس ارزینجان از حزب عدالت و توسعه (AKP) ،سلیمان کارامان، نماینده مجلس ارزینجان از حزب جمهوریخواه خلق (CHP) مصطفی ساریرگول، شهردار ارزینجان آقای بکر آکسون، رئیس شورای عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک، پروفسور دکتر دریا اورس، معاون کمیته دیاسپورای آذربایجان، ائلشاد علیاف، معاون مؤسسه یونس امره، پروفسور دکتر عبدالله کوتالمیش یالچین، معاون رئیس آژانس همکاری و هماهنگی ترک (TİKA) محمود چئویک، رئیس دانشگاه بنعلی ییلدیریم ارزینجان پروفسور دکتر آکین لونت و تعداد زیادی از دانشگاهیان، نمایندگان سازمانهای غیر دولتی، سیاستمداران و دانشجویان شرکت کردند.