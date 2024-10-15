اولین سمپوزیوم بین‌المللی دیاسپورای تُرک به میزبانی دانشگاه بن‌علی ییلدیریم ارزینجان آغاز شد. این سمپوزیوم در سالن پرفسور دکتر اردوغان بویوک‌کاساپ مرکز کنگره و فرهنگ این دانشگاه به‌مدت دو روز برگزار خواهد شد.

در مراسم افتتاحیه، رئیس شورای ریش‌سفیدان سازمان دولت‌های تُرک، بن‌علی ییلدیریم که به‌صورت آنلاین شرکت داشت، از نقش مهم و تأثیرگذار دیاسپورا در توسعه کشورها سخن گفت.

وی با اشاره‌به تهدیداتی که مورد توجه دیاسپورا است، افزود: در رأس این تهدیدها بحث آسمیلاسیون قرار گرفته است. مهاجرت و سکونت شهروندان یک کشور در کشوری دیگر و درپی آن محافظت و تقویت ارزش‌های ملی و شخصی و انتقال آن‌ها به نسل‌های بعدی از مهم‌ترین مسائل در این حوزه است.

بن‌علی ییلدیریم گفت: متأسفانه نسل‌های سوم و چهارم ترک‌هایی که در سال‌های انتهایی دهه شصت میلادی به اروپا مهاجرت کرده‌اند، در معرض آسمیلاسیون شدید هستند؛ در این شرایط مسئله اساسی و صحیح، ادغام بدون آسمیله شدن در جامعه‌ای که مهاجرت صورت گرفته است، می‌باشد؛ ما دراین صورت است که می‎توانیم بگوییم موفق شده‌ایم.