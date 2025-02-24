سیاست
کمپینی برای زنده نگه داشتن یاد زندانیان ناپدیدشده سوری
کمپین «شما با ما هستید» در سوریه با هدف ترسیم چهره‌های ۱۰ هزار نفر از افراد نا‌پدیدشده توسط انجمن عدالت و توانمندسازی راه‌اندازی شده است. نقاشان و دانشجویان پرتره‌های زندانیان نا‌پدیدشده رژیم اسد را بر دیوارها می‌کشند تا یاد این افراد زنده بماند.
ترسیم پرتره زندانیان ناپدید شده بر روی دیوار شهرهای سوریه / عکس: AA
24 فوریه 2025

انجمن عدالت و توانمندسازی، یک نهاد خیریه محلی در سوریه، کمپینی تحت عنوان «شما با ما هستید» را در چندین استان سوریه راه‌اندازی کرده است.

در چارچوب این کمپین، گروهی از نقاشان، دانشجویان دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه دمشق و خانواده‌های افراد نا‌پدیدشده گرد هم آمده و پرتره‌هایی از زندانیان که سرنوشتشان در زندان‌های رژیم اسد نامعلوم است، بر دیوارهای شهر نقاشی کردند.

حسن جیلو، عضو انجمن عدالت و توانمندسازی و هماهنگ‌کننده کمپین، در گفت‌وگو با خبرگزاری آنادولوی ترکیه اعلام کرد که این کمپین ابتدا در شهرهای دمشق، ادلب و درعا آغاز شده و نقاشی‌های دیواری در سایر استان‌های سوریه نیز ادامه خواهد یافت.

جیلو تاکید کرد که هدف آن‌ها ترسیم چهره‌های حداقل ۱۰ هزار از افراد نا‌پدیدشده است. بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر سوریه، تعداد مفقودین در سوریه حدود ۳۰۰ هزار نفر برآورد شده است. این نقاشی‌های دیواری به‌منظور فراموش نشدن نا‌پدیدشدگان ایجاد می‌شوند.

آیه دمیر، دانشجوی دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه دمشق که در این رویداد شرکت کرده است، گفت: ما چهره افرادی را نقاشی می‌کنیم که در طول جنگ توسط رژیم بازداشت شده‌اند و پس‌از‌آن دیگر هیچ خبری از آن‌ها دریافت نشده است.

دمیر با اشاره به اینکه تقریباً هر خانواده‌ای در سوریه فردی نا‌پدیدشده دارد، افزود: این واقعیت همه ما را عمیقاً تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. ما تلاش می‌کنیم تا مسئله زندانیان شفاف‌تر شود. من چهره عمو و برادرم را نقاشی می‌کنم تا خاطرات آن‌ها را جاودانه کنم. ممکن است ناپدید شده باشند، اما همیشه در قلب‌ها و ذهن‌های ما خواهند ماند.

وی همچنین تاکید کرد که هدف این کمپین آشکار ساختن حقیقت است و تلاش می‌کند تا موضوع افراد نا‌پدیدشده و زندانیان را در افکار عمومی به اولویت تبدیل کند.

