رئیس‌جمهور اردوغان: همبستگی سنگال با مردم فلسطین الگویی برای بسیاری از کشورهاست
رئیس‌جمهور اردوغان در دیدار با نخست‌وزیر سنگال، با تأکید بر گسترش روابط اقتصادی، هدف ترکیه و سنگال را افزایش مبادلات تجاری تا ۳ میلیارد دلار اعلام کرد و همبستگی سنگال با مردم غزه را الگویی برای دیگر کشورها دانست.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و عثمان سونکو، نخست‌وزیر سنگال / عکس: AA
11 ساعت پیش

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز پنج‌شنبه ۷ آگوست پس از مراسم استقبال رسمی در مجتمع ریاست‌جمهوری، با عثمان سونکو، نخست‌وزیر سنگال، دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که با امضای چندین سند همکاری همراه بود، دو طرف زمینه‌های مختلفی از جمله سرمایه‌گذاری، تجارت، امنیت، صنایع دفاعی، مبارزه با تروریسم، انرژی، شیلات و معادن را بررسی کردند.

رئیس‌جمهور اردوغان در نشست خبری مشترک با عثمان سونکو ضمن اشاره به اهداف اقتصادی ترکیه و سنگال، گفت: هدف ما افزایش حجم مبادلات تجاری میان دو کشور ابتدا به یک میلیارد دلار و سپس به سه میلیارد دلار است. ترکیه آماده است تجربیات خود را در اختیار سنگال قرار دهد.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین از حمایت سنگال در مبارزه با گروه تروریستی فتو قدردانی کرد و گفت: روابط ما با کشورهای آفریقایی، بر پایه پیوندهای تاریخی و انسانی شکل گرفته و تقویت روابط با برادران و خواهران آفریقایی‌مان امری طبیعی و در راستای اصول ماست. هرگونه رویکرد تحقیرآمیز و مستکبرانه نسبت به قاره آفریقا را قاطعانه مردود می‌دانیم.

اردوغان در ادامه از موضع سنگال در قبال جنایات اسرائیل در غزه نیز تمجید کرد و افزود: همبستگی سنگال با مردم فلسطین برای بسیاری از کشورها الگو است. ما به مبارزه خود ادامه خواهیم داد تا زمانی که نسل‌کشی در غزه پایان یابد و کسانی که کودکان بی‌گناه را به مرگ و گرسنگی محکوم کرده‌اند، پاسخگو شوند.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین تأکید کرد: حساب آن کودکان معصومی که در غزه از شدت گرسنگی به پوست‌واستخوان تبدیل شده‌اند، بی‌تردید روزی از عاملان این جنایات در برابر قانون و تاریخ گرفته خواهد شد.

عثمان سونکو، نخست‌وزیر سنگال نیز با تأکید بر توسعه روابط با آنکارا گفت: روابط ما با ترکیه همواره در حال رشد است. ترکیه دارای صنعت دفاعی قدرتمندی است و ما خواهان دریافت ابزارهای دفاعی لازم برای تأمین امنیت خود هستیم.

وی با اشاره به بحران غزه افزود: تلاش اسرائیل برای سلطه بر کل منطقه به‌هیچ‌وجه قابل‌پذیرش نیست و ما همواره با تجاوزگری اسرائیل مخالفت خواهیم کرد. از رئیس‌جمهور اردوغان قدردانی می‌کنیم، او از معدود رهبرانی است که در برابر نسل‌کشی اسرائیل در غزه موضع گرفته است.

