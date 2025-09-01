محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، که برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای در چین به سر می‌برد، در مصاحبه با تلویزیون ایران درباره بازدید اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نیروگاه بوشهر گفت: همکاری با آژانس بر اساس قانون مجلس در حال پیگیری است و نظارت آن‌ها بر فرآیند تعویض سوخت نیروگاه اتمی بوشهر با اجازه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت؛ دو بازرس آمدند، بر این فرآیند نظارت کردند و سپس کشور را ترک کردند.

اسلامی افزود: مذاکرات ایران و آژانس همچنان ادامه دارد و تاکنون دو جلسه بین وزارت امور خارجه و آژانس برگزار شده و جلسه سوم نیز در پیش است.

وی تأکید کرد: مشکل اصلی ایران با آژانس، شیوه مدیریت و رهبری آن است و معتقد است که آژانس تحت تأثیر نظام سلطه عمل می‌کند و مدیرکل آژانس نقش مهمی در این مسئله دارد.