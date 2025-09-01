منطقه‌
اسلامی: سفر دو بازرس آژانس به ایران با مجوز نهادهای مربوطه صورت گرفت
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به اینکه فعال شدن مکانیسم ماشه موضوع جدیدی نیست، اعلام کرد که دو بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مجوز دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، بر فرآیند تعویض سوخت نیروگاه بوشهر نظارت کرده‌اند.
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران / عکس: AP
1 سپتامبر 2025

محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، که برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای در چین به سر می‌برد، در مصاحبه با تلویزیون ایران درباره بازدید اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نیروگاه بوشهر گفت: همکاری با آژانس بر اساس قانون مجلس در حال پیگیری است و نظارت آن‌ها بر فرآیند تعویض سوخت نیروگاه اتمی بوشهر با اجازه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت؛ دو بازرس آمدند، بر این فرآیند نظارت کردند و سپس کشور را ترک کردند.

اسلامی افزود: مذاکرات ایران و آژانس همچنان ادامه دارد و تاکنون دو جلسه بین وزارت امور خارجه و آژانس برگزار شده و جلسه سوم نیز در پیش است.

وی تأکید کرد: مشکل اصلی ایران با آژانس، شیوه مدیریت و رهبری آن است و معتقد است که آژانس تحت تأثیر نظام سلطه عمل می‌کند و مدیرکل آژانس نقش مهمی در این مسئله دارد.

محمد اسلامی اظهار داشت: چارچوب آژانس باید بر اساس قوانین سازمان ملل رعایت شود، اما آن‌ها به‌صورت گزینشی و با استانداردهای دوگانه عمل می‌کنند.

رئیس سازمان انرژی اتمی درباره فعال شدن مکانیسم ماشه نیز بیان داشت: این موضوع برای ایران تازه نیست و قابل پیش‌بینی بود؛ دشمنان همواره بهانه‌هایی پیدا می‌کنند تا فشار وارد کنند، اما ملت ایران با وجود تحریم‌ها تسلیم نشده است.

