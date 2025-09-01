منطقه‌
2 دقیقه خواندن
محمدرضا عارف: ایران داوطلب تحریم نیست
معاون اول رئیس‌جمهور ایران با تأکید بر اینکه ملت ایران در برابر تحریم‌ها کوتاه نمی‌آید، اعلام کرد مکانیزم ماشه از لحاظ حقوقی و بین‌المللی با اشکالات جدی مواجه است.
محمدرضا عارف: ایران داوطلب تحریم نیست
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ایران / عکس: AP
1 سپتامبر 2025

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ایران، در جلسه هیئت دولت با اشاره به تلاش برخی رسانه‌های غربی و رسانه‌های با هویت مشخص برای بزرگنمایی «مکانیزم ماشه»، تأکید کرد: ایران داوطلب تحریم نیست، اما تجربه ۴ دهه گذشته نشان داده است که مردم ایران توان ایستادگی در برابر فشارهای خارجی را دارد.

وی با اشاره به اینکه در صورت اجرایی شدن مکانیزم ماشه، تصمیمات لازم متناسب با شرایط اتخاذ خواهد شد، افزود: مکانیزم ماشه از لحاظ حقوقی و موازین بین‌المللی دارای تردیدات فراوان است و این سوال مطرح است که آیا سه کشور اروپایی صلاحیت طرح این موضوع را دارند یا خیر؟

عارف همچنین با اشاره به سفر مسعود پزشکیان به چین برای شرکت در اجلاس شانگهای اظهار کرد: این اجلاس مهم فرصتی برای توسعه روابط چندجانبه و همکاری‌های منطقه‌ای فراهم می‌کند و زمینه دیدارهای دوجانبه با مقامات چینی را مهیا می‌سازد.

مطالب پیشنهادی

وی افزود: توسعه و تحکیم روابط تهران-پکن و تقویت همکاری‌های گذشته با توجه به اشتراکات فرهنگی و تاریخی دو کشور در دستور کار دو طرف قرار دارد.

معاون اول رئیس‌جمهور ایران در پایان درباره نوسانات اخیر بازار ارز خاطرنشان کرد: برخی نرخ‌های دلار کاذب است و بانک مرکزی باید عوامل مؤثر بر آن را توضیح دهد، اما تیم اقتصادی دولت با تدبیر لازم ثبات را به بازار بازخواهد گرداند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us