محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ایران، در جلسه هیئت دولت با اشاره به تلاش برخی رسانه‌های غربی و رسانه‌های با هویت مشخص برای بزرگنمایی «مکانیزم ماشه»، تأکید کرد: ایران داوطلب تحریم نیست، اما تجربه ۴ دهه گذشته نشان داده است که مردم ایران توان ایستادگی در برابر فشارهای خارجی را دارد.

وی با اشاره به اینکه در صورت اجرایی شدن مکانیزم ماشه، تصمیمات لازم متناسب با شرایط اتخاذ خواهد شد، افزود: مکانیزم ماشه از لحاظ حقوقی و موازین بین‌المللی دارای تردیدات فراوان است و این سوال مطرح است که آیا سه کشور اروپایی صلاحیت طرح این موضوع را دارند یا خیر؟

عارف همچنین با اشاره به سفر مسعود پزشکیان به چین برای شرکت در اجلاس شانگهای اظهار کرد: این اجلاس مهم فرصتی برای توسعه روابط چندجانبه و همکاری‌های منطقه‌ای فراهم می‌کند و زمینه دیدارهای دوجانبه با مقامات چینی را مهیا می‌سازد.