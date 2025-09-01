مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، روز دوشنبه یکم سپتامبر، در بیست‌وپنجمین نشست سران سازمان همکاری شانگهای در تیانجین چین، ضمن قدردانی از شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین، بابت مهمان‌نوازی و تلاش‌های مستمر برای شکل‌گیری و تقویت سازمان همکاری شانگهای، خطاب به روسای جمهور، نخست‌وزیران و اعضای حاضر، سازمان همکاری شانگهای را نماد صلح‌خواهی و صلح‌دوستی اعضا در جهانی پر از بحران دانست.

پزشکیان افزود: از ابتدای تأسیس، سازمان همکاری شانگهای بر اصول اعتماد متقابل، برابری، مشورت جمعی، احترام به تنوع فرهنگی و توسعه مشترک تأکید داشته و هدف اصلی آن تضمین امنیت جمعی و گسترش همکاری‌های متنوع بوده است.

رئیس‌جمهور ایران با اشاره به ضرورت تقویت همکاری‌های مالی برای کاهش آثار تحریم‌های غیرقانونی، پیشنهاد کرد که ابتکار «حساب‌ها و تسویه‌های ویژه سازمان همکاری شانگهای» به عنوان سازوکاری عملی برای این هدف تقویت شود.

وی همچنین به گسترش تسویه با ارزهای ملی، کاهش وابستگی به دلار، راه‌اندازی زیرساخت‌های دیجیتال مشترک، استفاده از ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی برای پرداخت‌های امن و سریع و ایجاد صندوق سوآپ ارزی چندجانبه اشاره کرد.

رئیس‌جمهور ایران تأکید کرد: اجرای این ابتکار می‌تواند تاب‌آوری اقتصادی اعضا را افزایش دهد و سازمان همکاری شانگهای را به الگویی موفق در ایجاد نظم مالی چندقطبی، عادلانه و مقاوم در برابر فشارهای خارجی تبدیل کند.