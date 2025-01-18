عصر روز جمعه مسعود پزشکیان رییس‌جمهور ایران و ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه در کاخ کرملین مسکو، توافقنامه جامع راهبردی بین ایران و روسیه را به امضا رساندند.

بنا به اخبار منتشر شده در رسانه‌های ایران با امضای معاهده جامع همکاری‌های راهبردی ایران و روسیه، دو کشور روابط خود را در زمینه‌های اقتصادی، علمی، فناوری، فرهنگی و گردشگری گسترش خواهند داد. این توافق شامل بیش از ۳۰ محور مختلف از جمله حمل و نقل، سرمایه‌گذاری، نفت و گاز است .

مسعود پزشکیان در نشست مطبوعاتی پس از امضای توافقنامه تاکید کرد که این سند فصل جدیدی در روابط دو کشور خواهد گشود و بر رفع موانع اقتصادی و تجاری مانند تعرفه‌های گمرکی، تبادل کالا و ارزهای ملی تاکید شد. همچنین در این مذاکرات، همکاری‌های امنیتی و مسائل منطقه‌ای نظیر مبارزه با تروریسم و اهمیت حفظ صلح در منطقه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور ایران در ادامه، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های مشترک در سازوکارهای جهانی مانند شانگهای و بریکس را مهم دانست و بر تعمیق همگرایی منطقه‌ای تاکید کرد.