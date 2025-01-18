منطقه‌
ایران و روسیه توافقنامه جامع راهبردی امضا کردند
عصر روز جمعه، رئیس‌جمهور ایران، مسعود پزشکیان، و رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، با امضای توافقنامه جامع راهبردی در کاخ کرملین، فصل جدیدی از همکاری‌های اقتصادی، علمی، فرهنگی و امنیتی میان دو کشور را آغاز کردند.
رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، و رئیس‌جمهور ایران، مسعود پزشکیان، در مسکو/ عکس: Reuters
عصر روز جمعه مسعود پزشکیان رییس‌جمهور ایران و ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه در کاخ کرملین مسکو، توافقنامه جامع راهبردی بین ایران و روسیه را به امضا رساندند.

بنا به اخبار منتشر شده در رسانه‌های ایران با امضای معاهده جامع همکاری‌های راهبردی ایران و روسیه، دو کشور روابط خود را در زمینه‌های اقتصادی، علمی، فناوری، فرهنگی و گردشگری گسترش خواهند داد. این توافق شامل بیش از ۳۰ محور مختلف از جمله حمل و نقل، سرمایه‌گذاری، نفت و گاز است .

مسعود پزشکیان در نشست مطبوعاتی پس از امضای توافقنامه تاکید کرد که این سند فصل جدیدی در روابط دو کشور خواهد گشود و بر رفع موانع اقتصادی و تجاری مانند تعرفه‌های گمرکی، تبادل کالا و ارزهای ملی تاکید شد. همچنین در این مذاکرات، همکاری‌های امنیتی و مسائل منطقه‌ای نظیر مبارزه با تروریسم و اهمیت حفظ صلح در منطقه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور ایران در ادامه، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های مشترک در سازوکارهای جهانی مانند شانگهای و بریکس را مهم دانست و بر تعمیق همگرایی منطقه‌ای تاکید کرد.

ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه نیز در نشست مشترک اعلام کرد که روسیه در مقابل هر گونه تحریم بین‌المللی علیه ایران و روسیه ایستادگی خواهد کرد. او همچنین بر اهمیت روابط تجاری با ایران به عنوان کشوری با جمعیت ۸۵ میلیون نفر و رفع موانع تجارت دوجانبه تاکید کرد.

پوتین همچنین از اجرایی شدن قرارداد تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آینده نزدیک خبر داد و گفت که همکاری‌ها در زمینه انرژی و هسته‌ای گسترش خواهد یافت. ایجاد ایستگاه‌های جدید در بخش هسته‌ای از جمله طرح‌های مورد بحث بود که در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.

به گفته مقامات ایرانی، تهیه این توافقنامه حدود دو سال و نیم زمان برده و نسخه‌ای به‌روز شده از توافق‌نامه‌ای است که در سال ۲۰۰۱ میان دو کشور منعقد شده بود.

