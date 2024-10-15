سیاست
2 دقیقه خواندن
صادرات حدود ۱۰ میلیارد متر مکعبی گاز آذربایجان به اروپا
وزارت انرژی جمهوری آذربایجان اعلام کرد که این کشور طی ۹ ماه گذشته موفق به صادرات ۹.۴ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به اتحادیه اروپا شده است.
صادرات حدود ۱۰ میلیارد متر مکعبی گاز آذربایجان به اروپا
15 اکتبر 2024

براساس داده‌ها و گزارش‌های وزارت انرژی جمهوری آذربایجان، در بازه زمانی ۹ ماهه (ژانویه تا سپتامبر) سال ۲۰۲۴، این کشور موفق به صادرات ۱۸.۴ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی شده است. از این میزان، ۹.۴ میلیارد متر مکعب به اروپا، ۷.۳ میلیارد متر مکعب به ترکیه و ۱.۷ میلیارد متر مکعب به گرجستان ارسال شده است.

صادرات گاز طبیعی جمهوری آذربایجان به اروپا روندی افزایشی داشته و رقم ۹.۴ میلیارد متر مکعب در ۹ ماهه اول سال جاری، رشد چشمگیری نسبت به سال‌های گذشته نشان می‌دهد.

مطالب پیشنهادی

 این در حالی است که صادرات گاز آذربایجان به کشورهای اروپایی در سال ۲۰۲۱ معادل ۸ میلیارد متر مکعب بوده و در سال ۲۰۲۳ به ۱۱.۸ میلیارد متر مکعب افزایش یافته بود.

براساس توافق‌نامه‌ای که میان باکو و اتحادیه اروپا امضا شده، پیش‌بینی می‌شود که صادرات گاز طبیعی جمهوری آذربایجان به اروپا تا سال ۲۰۲۷ به ۲۰ میلیارد متر مکعب برسد. این افزایش در صادرات گاز، نشان‌دهنده اهمیت فزاینده جمهوری آذربایجان به عنوان تأمین‌کننده انرژی برای اروپا است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us