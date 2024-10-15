براساس داده‌ها و گزارش‌های وزارت انرژی جمهوری آذربایجان، در بازه زمانی ۹ ماهه (ژانویه تا سپتامبر) سال ۲۰۲۴، این کشور موفق به صادرات ۱۸.۴ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی شده است. از این میزان، ۹.۴ میلیارد متر مکعب به اروپا، ۷.۳ میلیارد متر مکعب به ترکیه و ۱.۷ میلیارد متر مکعب به گرجستان ارسال شده است.

صادرات گاز طبیعی جمهوری آذربایجان به اروپا روندی افزایشی داشته و رقم ۹.۴ میلیارد متر مکعب در ۹ ماهه اول سال جاری، رشد چشمگیری نسبت به سال‌های گذشته نشان می‌دهد.