براساس دادهها و گزارشهای وزارت انرژی جمهوری آذربایجان، در بازه زمانی ۹ ماهه (ژانویه تا سپتامبر) سال ۲۰۲۴، این کشور موفق به صادرات ۱۸.۴ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی شده است. از این میزان، ۹.۴ میلیارد متر مکعب به اروپا، ۷.۳ میلیارد متر مکعب به ترکیه و ۱.۷ میلیارد متر مکعب به گرجستان ارسال شده است.
صادرات گاز طبیعی جمهوری آذربایجان به اروپا روندی افزایشی داشته و رقم ۹.۴ میلیارد متر مکعب در ۹ ماهه اول سال جاری، رشد چشمگیری نسبت به سالهای گذشته نشان میدهد.
این در حالی است که صادرات گاز آذربایجان به کشورهای اروپایی در سال ۲۰۲۱ معادل ۸ میلیارد متر مکعب بوده و در سال ۲۰۲۳ به ۱۱.۸ میلیارد متر مکعب افزایش یافته بود.
براساس توافقنامهای که میان باکو و اتحادیه اروپا امضا شده، پیشبینی میشود که صادرات گاز طبیعی جمهوری آذربایجان به اروپا تا سال ۲۰۲۷ به ۲۰ میلیارد متر مکعب برسد. این افزایش در صادرات گاز، نشاندهنده اهمیت فزاینده جمهوری آذربایجان به عنوان تأمینکننده انرژی برای اروپا است.