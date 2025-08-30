ترکیه
ترکیه امروز یکصد و سومین سالگرد «روز پیروزی» را گرامی می‌دارد
ترکیه امروز یکصد و سومین سالگرد «روز پیروزی» را گرامی می‌دارد؛ رویدادی تاریخی که با رهبری مصطفی کمال آتاترک در نبرد دوملوپینار رقم خورد و به نماد ایستادگی ملت ترک و آغاز جمهوریت تبدیل شد.
گرامیداشت سالگرد روز پیروزی در آرامگاه ابدی آتاترک، آنکارا / عکس: AA
30 اوت 2025

ترکیه یکصد و سومین سالگرد «روز پیروزی» را گرامی می‌دارد؛ روزی که یادآور نبرد سرنوشت‌ساز دوملوپینار در سال ۱۹۲۲ علیه ارتش اشغالگر و متجاوز یونان است.

این کارزار نظامی که بخشی از حمله بزرگ بود، با رهبری مصطفی کمال آتاترک، بنیان‌گذار جمهوریت در ترکیه، در ۲۶ آگوست ۱۹۲۲ آغاز شد و در ۱۸ سپتامبر همان سال با تثبیت استقلال ترکیه به پایان رسید.

مورخان تأکید می‌کنند این پیروزی به رهبری آتاترک، عزم ملت ترکیه برای دستیابی به استقلال و تثبیت حضور پایدار در آنادولو را نمایان ساخت.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در بزرگداشت روز پیروزی ملت ترک تصریح کرد این رخداد تنها یک پیروزی نظامی نیست، بلکه نشانه‌ای از رستاخیز ملت ما، مبارزه برای بقا و استقلال ابدی آن به شمار می‌آید.

ایشان افزود: وظیفه امروز ما این است که مشعل استقلال، برافروخته شده در ۳۰ آگوست، را با وحدت و همبستگی به‌سوی آینده‌ای نیرومندتر حمل کنیم.

پروفسور دکتر یوکسل اوزگن، رئیس بنیاد تاریخ ترکیه، این پیروزی را به نبرد ملازگرد در سال ۱۰۷۱ تشبیه کرد و آن را اعلامیه‌ای دانست مبنی بر اینکه ملت ترک به شکل ابدی و ریشه‌دار در سرزمین آنادولو باقی خواهد ماند.

وی گفت همان‌گونه که نبرد ملازگرد دروازه‌های این سرزمین را گشود و امکان ساخت افق و تمدنی تازه را فراهم آورد، حمله بزرگ و پیروزی ۳۰ آگوست نیز به جهان اعلام کرد که ترکان اینجا هستند و برای ماندن در آنادولو آمده‌اند، خواهند ماند و این حضور جاودانه خواهد بود.

وی همچنین افزود: حمله بزرگ و پیروزی ۳۰ آگوست پارچه‌ای که قدرت‌های استعماری می‌خواستند بر تن ترکان بپوشانند را درید. این ضربه‌ای بود به اندیشه‌ای که می‌خواست ابتدا ترکان را از اروپا و سپس از آنادولو حذف و به آسیای مرکزی بفرستد.

پس از شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول، نیروهای متفقین بخش‌های وسیعی از کشور را اشغال کردند و این امر به مقاومت سرسختانه‌ای مشهور به «جنگ استقلال» انجامید. با رهبری آتاترک، سربازان ترک کنترل بیگانگان را در سراسر آنادولو در هم شکستند.

نبرد سرنوشت‌ساز دوملوپینار در استان کوتاهیه در غرب کشور در ۳۰ آگوست ۱۹۲۲، ارتش یونان را منهدم کرد و روند جنگ یونان و ترکیه را به طور برگشت‌ناپذیر به سود ترکیه تغییر داد.

تا پایان سال ۱۹۲۲، نیروهای بیگانه خاک ترکیه را ترک کردند و زمینه برای اعلام جمهوریت در ترکیه در سال بعد فراهم شد.

امروز رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، به همراه وزیران و فرماندهان عالی‌رتبه ارتش، به مناسبت سالروز این پیروزی، با حضور در آنیت‌کبیر، آرامگاه ابدی مصطفی کمال آتاترک در آنکارا، تاج گل یادبود تقدیم کرد.

