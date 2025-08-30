ترکیه یکصد و سومین سالگرد «روز پیروزی» را گرامی می‌دارد؛ روزی که یادآور نبرد سرنوشت‌ساز دوملوپینار در سال ۱۹۲۲ علیه ارتش اشغالگر و متجاوز یونان است.

این کارزار نظامی که بخشی از حمله بزرگ بود، با رهبری مصطفی کمال آتاترک، بنیان‌گذار جمهوریت در ترکیه، در ۲۶ آگوست ۱۹۲۲ آغاز شد و در ۱۸ سپتامبر همان سال با تثبیت استقلال ترکیه به پایان رسید.

مورخان تأکید می‌کنند این پیروزی به رهبری آتاترک، عزم ملت ترکیه برای دستیابی به استقلال و تثبیت حضور پایدار در آنادولو را نمایان ساخت.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در بزرگداشت روز پیروزی ملت ترک تصریح کرد این رخداد تنها یک پیروزی نظامی نیست، بلکه نشانه‌ای از رستاخیز ملت ما، مبارزه برای بقا و استقلال ابدی آن به شمار می‌آید.

ایشان افزود: وظیفه امروز ما این است که مشعل استقلال، برافروخته شده در ۳۰ آگوست، را با وحدت و همبستگی به‌سوی آینده‌ای نیرومندتر حمل کنیم.

پروفسور دکتر یوکسل اوزگن، رئیس بنیاد تاریخ ترکیه، این پیروزی را به نبرد ملازگرد در سال ۱۰۷۱ تشبیه کرد و آن را اعلامیه‌ای دانست مبنی بر اینکه ملت ترک به شکل ابدی و ریشه‌دار در سرزمین آنادولو باقی خواهد ماند.

وی گفت همان‌گونه که نبرد ملازگرد دروازه‌های این سرزمین را گشود و امکان ساخت افق و تمدنی تازه را فراهم آورد، حمله بزرگ و پیروزی ۳۰ آگوست نیز به جهان اعلام کرد که ترکان اینجا هستند و برای ماندن در آنادولو آمده‌اند، خواهند ماند و این حضور جاودانه خواهد بود.