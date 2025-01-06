رهبر مخالفان موزامبیک، ونسانسیو مودلان، روز یکشنبه ۵ ژانویه در یک سخنرانی زنده در فیسبوک اعلام کرد که پنجشنبه ۹ ژانویه ساعت ۸:۰۵ در فرودگاه بینالمللی موانلانه حضور خواهد یافت.
مودلان در تاریخ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴ موزامبیک را ترک کرده بود. وی مدعی شده بود که به دلیل اعتراض به نتایج انتخابات ریاستجمهوری ۹ اکتبر، با تهدید جانی مواجه شده است.
انتخابات ریاستجمهوری که در آن دانیل چاپو از حزب حاکم فریلیمو بهعنوان رئیسجمهور منتخب معرفی شد، با انتقادات گستردهای روبهرو شد. مودلان، رقیب اصلی چاپو، پس از اعلام نتایج این انتخابات را ناعادلانه توصیف کرد و به آن اعتراض کرد. این اعتراضات به ناآرامیهای گستردهای در سراسر کشور منجر شد که همچنان ادامه دارد.
پس از تأیید حکم دادگاه مبنی بر صحت انتخاب مجدد دانیل چاپو، اعتراضات وارد مرحله خشونتآمیز شد. گزارشها حاکی از آن است که در روزهای اخیر دفتر حزب فریلیمو، ساختمانهای پلیس، بانکها و کارخانهها در سراسر کشور مورد حمله، غارت و آتشسوزی قرار گرفتهاند.
در یکی از این حوادث، بیش از ۱,۵۰۰ زندانی با تخریب دیوار یکی از زندانهای پایتخت موزامبیک فرار کردند. در تعقیب و گریز این زندانیان، پلیس بیش از ۳۰ نفر از آنها را کشته و ۱۵ نفر را زخمی کرده است. همچنین، حدود ۱۵۰ نفر از زندانیان دوباره دستگیر شدند.
بحران سیاسی و اجتماعی در موزامبیک همچنان ادامه دارد. این کشور در وضعیت ناآرامی به سر میبرد و بسیاری از ناظران بینالمللی نیز وضعیت موزامبیک را نگرانکننده ارزیابی کردهاند.