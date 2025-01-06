پس از تأیید حکم دادگاه مبنی بر صحت انتخاب مجدد دانیل چاپو، اعتراضات وارد مرحله خشونت‌آمیز شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که در روزهای اخیر دفتر حزب فریلیمو، ساختمان‌های پلیس، بانک‌ها و کارخانه‌ها در سراسر کشور مورد حمله، غارت و آتش‌سوزی قرار گرفته‌اند.

در یکی از این حوادث، بیش از ۱,۵۰۰ زندانی با تخریب دیوار یکی از زندان‌های پایتخت موزامبیک فرار کردند. در تعقیب و گریز این زندانیان، پلیس بیش از ۳۰ نفر از آن‌ها را کشته و ۱۵ نفر را زخمی کرده است. همچنین، حدود ۱۵۰ نفر از زندانیان دوباره دستگیر شدند.

بحران سیاسی و اجتماعی در موزامبیک همچنان ادامه دارد. این کشور در وضعیت ناآرامی به سر می‌برد و بسیاری از ناظران بین‌المللی نیز وضعیت موزامبیک را نگران‌کننده ارزیابی کرده‌اند.